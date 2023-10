La Lega di Salvini si è congratulata con Magistratura indipendente per non avere votato il documento dell’Anm che ha espresso solidarietà alla giudice Apostolico.

Quelli che pretestuosamente da settimane parlano di conflitto tra poteri per abbattere la giudice Iolanda Apostolico che a Catania ha giudicato illegittimo (come altri suoi colleghi) il decreto Cutro ieri hanno scritto un comunicato stampa per ringraziare pubblicamente una corrente della magistratura.

La Lega guidata da Matteo Salvini ieri ha preso carta e penna per congratularsi con Magistratura indipendente, la componente delle toghe riferibile alla destra, per non avere votato il documento dell’Associazione nazionale magistrati che ha espresso solidarietà a Apostolico dopo gli attacchi ricevuti da membri del governo accusato di voler “intimorire ogni giudice che dovesse assumere un’interpretazione non gradita o allineata ad un certo indirizzo politico“.

La magistrata catanese era stata attaccata frontalmente anche dalla diffusione di un video pubblicato dal ministro alle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini. In quel filmato Apostolico è presente a una manifestazione di protesta contro lo stesso Salvini – allora ministro all’Interno – per la sua gestione di migranti a bordo della nave Diciotti.

A poche ore dal voto dell’Anm la Lega ritiene “doveroso ringraziare Magistratura indipendente per la saggezza e l’equilibrio a commento del documento dell’Anm che esaspera la contrapposizione istituzionale. Una posizione, quella di Mi, che certamente è condivisa dai giudici che non operano in base a pregiudizi o ideologia e che hanno provato imbarazzo per i colleghi che invece ignorano valori come sobrietà, autocritica, responsabilità“. Ora manca solo qualche anonimo che passi il video in cui Salvini brinda con i magistrati.