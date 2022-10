Ore di angoscia per la 30enne Alessia Piperno

La travel blogger romana Alessia Piperno si trova in carcere a Teheran dal 28 settembre scorso. La Farnesina segue il caso.

La conferma ufficiale è arrivata a Roma nel pomeriggio di ieri. La 30enne, travel blogger romana, Alessia Piperno è detenuta in Iran dal 28 settembre scorso. È stata lei stessa a confermarlo al padre, che ieri mattina, con un post su Facebook, aveva chiesto aiuto.

Non sono ancora chiari i motivi per i quali la giovane romana è stata fermata dalle forze di polizia iraniane. La Farnesina e l’ambasciata italiana a Teheran stanno seguendo il caso, in contatto con i genitori della ragazza che vivono a Roma.

L’Ambasciata d’Italia a Teheran, ha informato ieri sera il ministero degli Affari esteri, è “in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo la vicenda dell’arresto della cittadina italiana Alessia Piperno, avvenuto il 28 settembre scorso da parte delle forze di polizia iraniane”.

“Mentre la Rappresentanza diplomatica a Teheran – ha aggiunto il ministero degli Affari esterni aggiornando sul caso dell’arresto di Alessia Piperno – sta effettuando le opportune verifiche per far luce sulle motivazioni alla base del fermo della connazionale, i genitori della ragazza sono stati ricevuti quest’oggi alla Farnesina dal Direttore Generale per gli Italiani all’Estero, Luigi Maria Vignali”.

La Farnesina sta seguendo la vicenda e ha assicurato “ogni necessaria assistenza consolare” ai genitori

Vignali, ha riferito ancora la Farnesina, ha ribadito ai genitori della 30enne romana “l’attenzione con cui il Ministero degli Affari Esteri sta seguendo la vicenda e assicurata ogni necessaria assistenza consolare, nell’auspicio che si faccia rapidamente luce su quanto accaduto e si possa risolvere il caso”.

