Oroscopo lunedì 16 maggio 2022: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di lunedì 16 maggio dell’astrologa IoStella in esclusiva per La Notizia. Le previsioni per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo Ariete lunedì 16 maggio 2022

Cari Ariete, se oggi vi sentite irresistibili avete tutte le ragioni del mondo, complice una magnifica Luna in Leone al trigono esatto con Venere nel vostro segno. L’autostima non vi manca e il fascino nemmeno, e allora? approfittatene per esercitarvi nell’arte della seduzione e fate voi la prima mossa, sarà quella vincente!. La vostra arma segreta? una parlantina fuori dal comune che metterà KO anche la preda più ritrosa.

Oroscopo Toro lunedì 16 maggio 2022

Cari Toro, oggi vi sentite inquieti e fragili. Non è il miglior momento per mettervi in mostra, quindi se potete rimandate a domani ogni progetto e prendete una meritata pausa dal quotidiano (anche breve) e dedicatevi a fantasticare, magari vi basterà una passeggiata nel parco. Provate, troverete le giuste soluzioni.

Oroscopo Gemelli lunedì 16 maggio 2022

Cari Gemelli, fidatevi del consiglio di un amico per risolvere un problema che vi sta a cuore. E’ un periodo di confusione e poca grinta nel lavoro, ma non disperate, il benevolo Giove sta sciogliendo la congiunzione con Nettuno in Pesci che, nei giorni scorsi vi ha costretto a ingoiare qualche spina di troppo. Prendetevela comoda e fate passare la nebbia.

Oroscopo Cancro lunedì 16 maggio 2022

Cari Granchietti, con la Lilith nel segno e Marte, Nettuno e Giove in Pesci, oggi, sopraffati come siete dal vostro mondo emozionale, rischiate di prendere lucciole per lanterne su una importante questione che vi riguarda. Vi consiglio di contare fino a 10 prima di arrivare a conclusione, la nebbia presto di diraderà.

Oroscopo Leone lunedì 16 maggio 2022

Cari Leone, il Sole prossimo alla congiunzione di Urano in Toro, mette i bastoni tra le ruote a un vostro progetto di lavoro, anche se la cosa può risultarvi irritante, voi non desistite e siate resilienti, come vi chiede Saturno dall’Acquario, i risultati arriveranno ma non senza fatica. Potete sempre consolavi in palestra, nulla come una corsetta sul Tapis roulant può risultare più terapeutico per scaricare la tensione.

Oroscopo Vergine lunedì 16 maggio 2022

Cari Vergine, che ne è stato del vostro proverbiale savoir faire? Oggi il partner vi urta i nervi e voi siete tutto tranne che diplomatici. In compenso c’è un buon affare che bolle in pentola per voi, cercate di non perdete l’occasione. Parola d’ordine concentrazione.

Oroscopo Bilancia lunedì 16 maggio 2022

Cari Bilancia, guardatevi intorno!!! Oggi potreste scoprirvi innamorati di qualcuno che fino a ieri consideravate solo un caro amico e anche se la gastrite ancora non vi da tregua, invitatelo a bere un buon vino e sotto ai fumi dell’alcol dichiaratevi!

Oroscopo Scorpione lunedì 16 maggio 2022

Cari Scorpione, l’ostilità delle energie lunari, oggi vi rendono malinconici, ma consolatevi presto, ci sono per voi belle notizie in arrivo sul piano finanziario. Soldi da una attività commerciale o da un contratto, oppure semplicemente un premio di lavoro. In ogni caso, è un ottimo momento per mettersi alla prova e puntare sulle proprie capacità.

Oroscopo Sagittario lunedì 16 maggio 2022

Cari Sagittario, oggi, grintosi e seducenti come voi in giro trovate solo qualche sparuto Ariete, ma a differenza loro, dalla vostra avete anche tanta fortuna. Previste vincite al gioco ma non solo, anche sesso, sesso e ancora sesso, magari con qualcuno venuto da lontano.

Oroscopo Capricorno lunedì 16 maggio 2022

Cari Capricorno, non disperate, oggi vi toccherà mettere mano al portafoglio per riparare un danno idraulico in casa, ma grazie alla protezione di Giove dai Pesci che ancora per qualche giorno vi protegge, riuscirete ad evitare la catastrofe totale.

Oroscopo Acquario lunedì 16 maggio 2022

Cari Acquario, oggi ascoltate il vostro sesto senso, potrebbe suggerirvi utili informazioni per dipanare una aggrovigliata matassa che da tempo vi leva il sonno. Una donna potrebbe rivelarsi un ottima alleata per risolvere un problema in casa o con i figli. Insomma, una giornata positiva ricca di soluzioni da cogliere.

Oroscopo Pesci lunedì 16 maggio 2022

Cari Pesci, ancora sollecitati da Marte nel segno, vi sentite pronti a riscuotere i meritati guadagni portati dal passaggio di Venere in Ariete che, proprio oggi forma un magnifico trigono al grado con la Luna in Leone. Che aspettate, ritrovate il vostro equilibrio e iniziate a pensare come spenderli.