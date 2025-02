Orrore a Gaza dove, come annunciato ieri, è avvenuta la consegna di quattro corpi di ostaggi israeliani deceduti nei mesi scorsi. La consegna è avvenuta a Khan Younis, davanti al solito apparato di folla e di messaggi politici, tra i quali spicca l’accusa a Israele di essere responsabile della morte degli ostaggi. Secondo quanto ha riferito Al Jazeera, una folla si è raccolta presso il luogo dove è avvenuta la consegna da parte dei movimenti palestinesi Hamas e Jihad islamica alla Croce rossa internazionale. Inoltre, membri delle Brigate al Qassam di Hamas, armati e mascherati, si sono schierati a guardia.

Orrore a Gaza: Hamas consegna i corpi di quattro ostaggi tra cui i gemellini Bibas e accusa Israele: “Morti a causa dei bombardamenti”

Nel luogo della consegna sono stati anche apposti dei cartelli. Su uno si leggeva: “Il criminale di guerra Benjamin Netanyahu e il suo esercito nazista li ha uccisi con missili lanciati dagli aerei da guerra sionisti”. Su un altro erano riportate statistiche del conflitto, secondo i dati diffusi da Hamas, con 61mila palestinesi trovati morti e 14mila ancora sotto le macerie. Hamas oggi ha ribadito l’attribuzione dell’uccisione dei quattro ostaggi – i tre membri della famiglia Bibas (una madre e due bambini piccoli) e Oded Lifshits – agli israeliani.

In una nota rilasciata dal gruppo terroristico palestinese si legge che “è stato fatto tutto il possibile per preservare le vite dei prigionieri dell’occupazione”, fornendo loro quanto possibile e “trattandoli umanamente, ma il loro esercito li ha uccisi insieme ai loro rapitori”. E ha aggiunto: “Il criminale Netanyahu oggi piange i corpi dei suoi prigionieri, che gli sono tornati in bare, in un palese tentativo di sottrarsi alle responsabilità per il loro omicidio davanti al suo pubblico”. Ha concluso: “Avremmo preferito che i vostri figli vi tornassero vivi, ma il vostro esercito e i leader del governo hanno scelto di ucciderli anziché riportarli indietro”.