Orrore in Austria dove almeno dieci persone sono state uccise nel corso di una sparatoria in una scuola. Il killer si sarebbe ucciso

Orrore a Graz, in Austria, dove almeno dieci persone, in gran parte studenti e almeno un adulto, sono state uccise nel corso di una sparatoria in una scuola secondaria. L’attentatore sarebbe un ex studente e avrebbe agito da solo prima di togliersi la vita, come confermato dalla sindaca Elke Kahr, che ha definito l’accaduto come una “tragedia inimmaginabile”.

La polizia austriaca ha confermato che il killer ha agito da solo, ma le motivazioni restano sconosciute e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica che ha portato alla strage. Le vittime includono minorenni e almeno un insegnante o membro dello staff, mentre ci sarebbero diversi feriti che risulterebbero “in condizioni gravi” e che rischiano di aggravare il bilancio delle vittime.

Orrore in Austria dove almeno dieci persone sono state uccise nel corso di una sparatoria in una scuola. Il killer sarebbe un ex studente che dopo la mattanza si sarebbe tolto la vita

L’assassino, secondo i media locali, sarebbe un ex allievo della scuola già vittima di bullismo e sarebbe stato trovato morto all’interno di un bagno dell’istituto scolastico. L’Austria, uno dei Paesi più sicuri al mondo secondo il Global Peace Index, non è abituata a stragi di questo tipo, sottolinea l’AFP, ricordando i principali attacchi in scuole europee: il più sanguinoso nell’università di Praga nel 2023, con 14 morti.

Nonostante leggi piuttosto rigide (divieto di mitragliatrici e fucili a pompa), l’Austria ha un alto tasso di armi tra i civili (30 ogni 100 abitanti). Sul caso la procura ha già annunciato l’intenzione di aprire un’inchiesta per omicidio e terrorismo.