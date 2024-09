Il Pacifico rischia di esplodere. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato lo stanziamento di 567 milioni di dollari in assistenza militare a Taiwan. A darne notizia è un documento firmato dall’inquilino della Casa Bianca in cui si legge che “con la presente delego al Segretario di Stato l’autorità ai sensi della sezione 506(a)(3) della FAA per dirigere il prelievo di fino a 567 milioni di dollari in articoli e servizi di difesa del Dipartimento della Difesa, nonché istruzione e addestramento militare, per fornire assistenza a Taiwan”.

Una mossa che ha fatto infuriare le autorità di Pechino che reputano l’Isola di Formosa come parte integrante dello Stato cinese. Taiwan è “territorio sacro della Cina. La gente di entrambe i lati dello Stretto di Taiwan sono parte della stessa famiglia di sangue che unisce più dell’acqua”. Questo quanto dichiarato dal presidente Xi Jinping, parlando nella Grande sala del popolo in occasione del ricevimento per i 75 anni della fondazione della Repubblica popolare.

“Dobbiamo rafforzare il principio della Unica Cina e il Consenso del 1992. Approfondiremo legami economici, scambi culturali e cooperazione – ha aggiunto Xi -. Ci opporremo in modo risoluto all’indipendenza di Taiwan. La riunificazione è comune aspirazione di tutti i cinesi. Nessuno può fermare la storia”.