Palio di Siena 2022: programma, quando c’è l’evento e i cavalli assegnati

Palio di Siena 2022: sono stati assegnati anche i cavalli ed è tutto pronto per procedere all'evento dopo due anni di stop.

Palio di Siena 2022: ritorna l’evento tanto atteso in terra toscana dopo due anni di stop per Covid. Il programma è tutto pronto e i prossimi due mesi saranno molto ricchi nella città famosa proprio per questo evento.

Palio di Siena 2022: programma e quando c’è l’evento

Ogni anno il programma del Palio rimane sempre lo stesso, con le date della prima corsa del Palio sempre dal 29 giugno al 2 luglio, e le date della seconda corsa del Palio sempre dal 13 al 16 di agosto

29 giugno

12:00 assegnazione dei cavalli alle contrade

19:45 Prima Prova di giugno

30 giugno

9:00 la Seconda Prova

17:00 la Processione del Cero Votivo

19:45 la Terza Prova

01 luglio

9:00 la Quarta Prova

19:45 la Prova Generale

cena della Prova Generale

2 luglio

7:30 messa del Fantino nella Cappella di Piazza del Campo

9:00 Ultima Prova, nota col nome di “Provaccia”

nel primo pomeriggio, verso le 14:30, nelle chiese di ogni contrada che partecipa al Palio si tengono le benedizioni dei cavalli e dei fantini

16:00 inizia la chiusura Piazza del Campo

l’unico accesso alla Piazza è da Via Duprè fino alle 18:30, quando Piazza del Campo viene definitivamente chiusa.

17:00 sfilata del corteo storico

19:20 CORSA

Dopo la vittoria: Te deum di ringraziamento presso la Chiesa di piazza Provenzano

13 agosto

12:00 assegnazione dei cavalli alle contrade

19:15 la Prima Prova

14 agosto

9:00 la Seconda Prova

17:00 Processione del Cero Votivo

19:15 la Terza Prova

15 agosto

9:00 la Quarta Prova

19:15 la Prova Generale

Cena della Prova Generale

16 agosto

7:30 messa del Fantino nella Cappella di Piazza del Campo

9:00 Ultima Prova, nota col nome di “Provaccia”

nel primo pomeriggio, verso le 14:00, nelle chiese di ogni contrada che partecipa al Palio si tengono le benedizioni dei cavalli e dei fantini

16:00 inizia la chiusura di Piazza del Campo

l’unico accesso alla Piazza è da Via Duprè fino alle 18:00, quando Piazza del Campo viene definitivamente chiusa.

17:00 sfilata del corteo storico

19:00 CORSA

Dopo la vittoria: Te deum di ringraziamento nel Duomo di Siena

Quali sono i cavalli assegnati

Sono stati assegnati i cavalli alle 10 contrade che correranno il Palio di Siena del 2 luglio:

1 – Una per Tutti

2 – Vizzichesu

3 – Volpino

4 – Schietta

5 – Vankook

6 – Zentile

7 – Uragano Rosso

8 – Viso d’Angelo

9 – Zio Frac

10 – Reo Confesso