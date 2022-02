Paolo Del Debbio: moglie, figli, nuova fidanzata e vita privata

Chi è Paolo Del Debbio: la sua carriera inizia nel mondo della televisione, per poi specializzarsi come conduttore di programmi televisivi. Del Debbio è anche un giornalista.

Chi è Paolo Del Debbio: vita privata

Paolo Del Debbio nato il 2 febbraio 1958 (età 63 anni), Lucca. Del Debbio è un saggista, giornalista, conduttore televisivo, autore televisivo, professore a contratto ed ex politico italiano. Paolo si è laureato in filosofia presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Dal 1988 al 1993 ha avuto l’onore di lavorare presso Fininvest Comunicazioni, una società di relazioni esterne ed istituzionali all’interno del gruppo Fininvest, inizialmente come coordinatore del centro studi, per poi passare successivamente al ruolo di assistente dell’amministratore delegato Fedele Confalonieri.

La sua carriera televisiva è iniziata nel 2004. Ha condotto trasmissioni tv su Rete 4, Canale 5 ed Italia 1. Il 7 marzo 2019 invece il conduttore e giornalista si ritrova alla guida di Dritto e Rovescio, un talk show politico che ha avuto molto successo.

Paolo Del Debbio: moglie e figli

Il conduttore è stato sposato con Gina Nieri, consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo Mediaset, dalla quale ha avuto due figlie, Maddalena (1989) e Sara (1992).

Nuova fidanzata

Paolo Del Debbio è molto riservato sulla sua vita sentimentale. Non si sa con esattezza chi è la sua nuova fiamma. In una intervista al settimanale Chi, ha rivelato che “Una donna mi deve piacere molto, mi deve colpire fisicamente. Mica faccio un’opera di carità, no? Direi che preferisco le more, ma la cosa importante è che mi piaccia a livello fisico: deve essere una questione di pelle, vera attrazione”.