Paolo Mengoli oggi, quando è uscita Io ti darò? Età, discografia, Sanremo, vita privata, moglie e figlia del cantante

Chi è Paolo Mengoli, uno dei cantanti e degli interpreti musicali più famosi in Italia a partire dalla fine degli anni’60 del secolo scorso?

Paolo Mengoli oggi: età, carriera e Sanremo

Paolo Mengoli è nato a Bologna il 14 agosto 1950 e ha 71 anni. Nel mondo della musica italiana, ha esordito in modo ufficiale nel 1968 quanto ha pubblicato il suo primo 45 giri Per un bacio d’amore/Arrivederci. Nel medesimo anno, ha vinto il Festival di Castrocaro mentre nel 1969 ha realizzato il suo secondo 45 giri Perché l’hai fatto, che ha venduto oltre mezzo milione di copie e con il quale ha raggiunto il successo internazionale.

Nel corso della sua carriera, Mengoli ha pubblicato 12 album e ha vinto alcuni premi e riconoscimenti musicali. Nel 1970, nel 1971 e nel 1992, ha preso parte al Festival di Sanremo ed è spesso stato ospite di programmi televisivi.

Nel 1975, insieme a Mogol, Gianni Morandi e altri artisti, ha fondato la Nazionale Cantanti ricoprendo il ruolo di portiere.

Discografia

Per quanto riguarda la discografia del cantante, questa può essere riassunta nel seguente modo per gli anni che vanno dal 1991 al 2012:

1991 – Perché l’hai fatto (Pull, CD PM 12039)

1992 – Io ti darò un attimo… e la mia vita intera (Fonit Cetra Pull, CDL 308)

1996 – Paolo Mengoli – omaggio ai favolosi anni 60 (Bebas Record – Duck Record, SMCD 312)

1996 – Ci sto da Dio… con voi!!! (Dub Record – 103 Ed. musicali, DUBCD 1009-D)

1997 – Io ti darò (Pull, PCD 2072)

1998 – Il sogno continua Inno al Bologna FC 1909 (TI.PA edizioni musicali e 103, 2010)

2000 – Quanto t’ho amato… e altre storie (D.V. More Record, MRCD – 4197)

2000 – Il meglio di Paolo Mengoli (Duck Record, SMCD 312)

2000 – Paolo Mengoli – il meglio (D.V. More Record, CD DV 6408)

2008 – La mia vita in musica (TI.PA edizioni musicali, 001)

2011 – Ora parlami d’amore (Un omaggio al Beato Giovanni Paolo II)

2012 – Buon Natale a te (CD singolo).

Vita privata, moglie e figlia del cantante Paolo Mengoli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Paolo Mengoli ha sposato Claudia Pezzoni nel 2015. Precedentemente, si era unito in matrimonio con un’altra donna dalla quale aveva creduto di aver avuto una figlia nel 1985. Il test del DNA eseguito, tuttavia, ha smentito la paternità.

A proposito della vicenda, il cantante ha raccontato a Storie Italiane: “L’ho scoperto dopo che mi sono separato da mia moglie, dopo il 2008. Un giorno ho avuto una discussione con mia figlia e mi ha detto ‘Tu non sei mio padre’. In quella occasione ho avuto il primo input, anche perché quando me l’aveva detto era una ventenne, non era più un’adolescente. Io lì ho capito che non era mia figlia. Poi dopo ho fatto il test del DNA ed è risultato assolutamente incompatibile”.