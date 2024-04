Papa Francesco rivoluziona le regole delle esequie papali

Papa Francesco ha già disposto una revisione delle esequie papali spiegando che la veglia funebre per Benedetto XVI è stata l’ultima con il corpo del Papa fuori dalla bara e il catafalco con i cuscini. Rivelazioni contenute nel libro-intervista “El sucesor” (edizioni Planeta) del giornalista spagnolo Javier Martinez-Brocal. I Papi, ha spiegato Francesco, “siano vegliati e sepolti come qualsiasi altro figlio della Chiesa. Con dignità, come qualsiasi cristiano”.

Papa Francesco ha disposto una revisione delle esequie papali. “Il rituale attuale era troppo sovraccarico”

Ricordando i funerali di Benedetto XVI, Papa Francesco ha detto : “Sarà l’ultima veglia funebre celebrata così, con il corpo del Papa esposto fuori dalla bara, su un catafalco. Ho parlato con il cerimoniere e abbiamo eliminato questo e tante altre cose”, “il rituale attuale era troppo sovraccarico”.

Bergoglio sarà sepolto a Santa Maria Maggiore

Nel libro-intervista di Martinez-Brocal, Papa Francesco conferma anche che ha dato disposizioni per essere sepolto a Santa Maria Maggiore, come aveva già annunciato nel dicembre scorso. Il Pontefice spiega che dopo la statua della Regina della Pace “c’è una stanza in cui conservavano i candelabri”. “È quello il luogo”, “mi hanno confermato che tutto è pronto” per la sua futura sepoltura.

Niente catafalco. Il corpo del Pontefice non sarà più esposto fuori dalla bara

Bergoglio racconta che la basilica marina gli è cara da prima che diventasse Papa, e che si recava spesso lì a pregare. Racconta poi un aneddoto: una volta un uomo lì cercò di truffarlo cercando di vendergli un orologio. “Per istinto” il Santo Padre disse che non aveva soldi e poi “mi dissero che se avessi tirato fuori il portafogli mi avrebbe dato uno schiaffo e se lo sarebbe portato via. Impressionante”.