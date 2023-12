Papa Francesco rivoluziona i funerali dei pontefici: “La mia tomba sarà a Santa Maria Maggiore”

Papa Francesco ha rivelato di “aver preparato la sua tomba nella basilica di Santa Maria Maggiore”. Una scelta presa “per la grande devozione che ha verso la Vergine Salus Populi Romani e che sta semplificando il rito dei funerali papali”. La notizia viene data dallo stesso pontefice in un’intervista con l’emittente Messicana N+.

A realizzare l’intervista è stata la giornalista Valentina Alazraki, che ha reso noto su X (ex Twitter) alcuni passaggi del colloquio con il Papa. “Quando arrivano la vecchiaia e i limiti bisogna prepararsi”, afferma il pontefice spiegando che per questo motivo ha “incontrato il cerimoniere per semplificare i funerali papali, che saranno molto più semplici”.

Papa Francesco lancia il nuovo rituale per i funerali e spiega che non ha mai pensato di dimettersi

Tutti i pontefici nell’ultimo secolo sono stati seppelliti a San Pietro, ma Papa Francesco sembra quindi intenzionato a fare qualcosa di diverso. D’altronde il suo rapporto con la chiesa di Santa Maria Maggiore è sempre stato particolare, tanto da essersi recato lì subito dopo l’elezione e da esserci tornato dopo ogni viaggio all’estero.

Bergoglio lancerà “il nuovo rituale”, come racconta ancora la corrispondente in Vaticano. Che spiega ancora come il Papa abbia “detto che nonostante i problemi di salute avuti quest’anno non ha mai pensato di dimettersi”. Commentando invece la decisione di dimettersi di Papa Ratzinger, Bergoglio ha detto che “era un uomo grande e umile, che quando si è reso conto dei suoi limiti ha avuto il coraggio di dire basta”.

Il pontefice sottolinea anche di aver “ricevuto l’invito” ad andare in Argentina da parte del neo-presidente Javier Milei: commentando le accuse che gli aveva rivolto il politico argentino, il Papa ha detto che “quello che si dice in campagna elettorale cade da solo”. Il neo-presidente argentino aveva detto che il Papa ha “un’affinità con i comunisti assassini” e sarebbe il “rappresentante del maligno sulla Terra”. Parole a cui il Vaticano non ha mai replicato.