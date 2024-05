Papa Francesco si scusa: “Non voleva esprimersi in termini omofobi”

La sala stampa vaticana riferisce le scuse di Papa Francesco: "Non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi".

Nella Chiesa “c’è spazio per tutti”. Più una giustificazione che delle scuse, quelle arrivate da Papa Francesco dopo le frasi emerse da una conversazione avuta con 200 vescovi in cui, secondo quanto riportato da alcuni media, avrebbe chiesto di limitare l’accesso ai seminaristi alle persone omosessuali.

La sala stampa vaticana spiega oggi che “Papa Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della Cei”. Secondo Dagospia, il pontefice avrebbe parlato di troppa “frociaggigine”.

Le scuse di Papa Francesco

Il Papa, indirettamente, ribadisce il messaggio di apertura più volte espresso, almeno pubblicamente, sul tema. “Come ha avuto modo di affermare in più occasioni – sottolinea la sala stampa – ‘nella chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti’”. Secondo la sala stampa vaticana, quindi, il “Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri”.

