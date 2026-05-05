Ci risiamo: dopo una breve tregua, Donald Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV. A pochi giorni dalla visita in Vaticano, già programmata e durante la quale è previsto un faccia a faccia con il Pontefice, del Segretario di Stato americano Marco Rubio, il tycoon ha dichiarato che, a suo dire, il Papa “sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”.

Le dichiarazioni, rilasciate in diretta televisiva, segnano un nuovo affondo dell’inquilino della Casa Bianca, che torna a insinuare come Leone XIV sarebbe favorevole a dotare l’Iran di armi nucleari. “Penso che (il Papa, ndr) stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, ma immagino che, se dipendesse da lui, gli andrebbe benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare”, ha affermato Trump intervenendo a Salem News Channel.

“Il Papa mette a rischio i cattolici”: il nuovo affondo shock di Trump contro Leone XIV

L’uscita del tycoon arriva in risposta a una domanda del giornalista Hugh Hewitt, che gli chiedeva come mai il Papa non intervenisse in favore di Jimmy Lai, attivista di Hong Kong attualmente incarcerato in Cina.

“Il Papa preferisce parlare del fatto che per l’Iran va bene avere un’arma nucleare, e non credo che sia una cosa positiva”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti.

Dichiarazioni che potrebbero complicare non poco il tentativo di mediazione di Rubio, intenzionato a favorire un riavvicinamento tra il presidente degli Stati Uniti e il Pontefice, mettendo fine a una spaccatura che preoccupa il Partito Repubblicano a soli sei mesi dalle elezioni di midterm.