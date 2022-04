Patrizia Carrano: età, carriera, marito e libri della scrittrice

Chi è Patrizia Carrano, la scrittrice ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di mercoledì 20 aprile?

Patrizia Carrano: età, biografia e carriera

Patrizia Carrano è nata il 27 aprile 1946 a Crespano del Grappa, in provincia di Treviso, e ha 76 anni. Dopo aver trascorso la sua infanzia a Venezia, si è trasferita a Roma, città presso la quale continua tutt’ora a scrivere e lavorare. La scrittrice è sempre stata molto attiva nella salvaguardia del mondo animale. A Venezia, non aveva frequentato la scuola e, arrivata a Roma, dovette sostenere l’esame per accedere alla prima media. All’età di 17 anni, poi, ha deciso di lasciare gli studi per sposarsi. Ciononostante, a 19 anni, ha avviato la sua carriera di giornalista e scrittrice, collaborando con Noi donne, settimanale dell’Unione donne italiane (Udi), diretto da Miriam Mafai. Successivamente, ha collaborato conPanorama, Max, Tempo Illustrato, Tango, Amica e Sette, il magazine del Corriere della Sera.

Nel 1977, ha esordito come scrittrice con la Guaraldi Editori con il saggio sulla donna nel cinema italiano intitolato Malafemmina.

Libri della scrittrice

Per quanto riguarda i suoi libri, possono essere citati i seguenti titoli:

Malafemmina, la donna nel cinema italiano, Firenze, Guaraldi Editore, 1977;

Le signore Grandi Firme, Firenze, Guaraldi Editore, 1978;

La Magnani. Il romanzo di una vita , Milano, Rizzoli, 1982;

Milano, Rizzoli, 1982; La vera storia di una ragazza e dei suoi quattro violentatori, Milano, Rizzoli, 1983;

Baciami stupido. Manuale di comportamento amoroso, Milano, Rizzoli, 1985;

Una furtiva lacrima, Milano, Rizzoli, 1986;

Erna Rossofuoco, Milano, Rizzoli, 1988;

Cattivi compleanni, Milano, Rizzoli, 1991;

L’ostacolo dei sogni, Milano, Rizzoli, 1992;

Con Simona Argentieri: L’Uomo nero. Piccolo catalogo delle paure infantili, Milano, Mondadori, 1994;

L’età crudele, Milano, Mondadori, 1995;

Notturno con galoppo, Milano, Mondadori, 1996;

A lettere di fuoco, Milano, Mondadori, 1998;

Illuminata, Milano, Mondadori, 2000;

Le armi e gli amori, Milano, Rizzoli, 2003;

Le scandalose, Milano, Rizzoli, 2004;

Campo di prova, Milano, Rizzoli, 2004;

Donna di spade, Milano, Rizzoli, 2005;

Un ossimoro in Lambretta. Labrinti segreti di Giorgio Manganelli, Roma, Edizioni Italo Svevo, 2016;

Banco di prova. Indagine su un delitto scolastico, Roma, Edizioni Italo Svevo, 2018;

A sinistra in fondo al corridoio, Roma, 1000eunanotte, 2019.

Vita privata, marito e figli di Patrizia Carrano

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno molte informazioni. È noto, tuttavia, che Patrizia Carrano si sia sposata a 17 anni ma non è stata rivelata l’identità del marito e dei suoi figli.

Dopo essersi separata, è stata legata sentimentalmente al regista, sceneggiatore, autore televisivo e attore Nanni Loy. L’uomo è scomparso il 21 agosto 1995 a Fiumicino per un arresto cardiaco.