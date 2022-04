Patrizia e Giada De Blanck chi sono? Età, Isola dei Famosi e vita privata

Chi sono Patrizia e Giada De Blanck, ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata in onda giovedì 21 aprile?

Patrizia De Blanck: età, reality e vita privata

Patrizia De Blanck è nata il 9 novembre 1940 a Roma ed è figlia di Lloyd Dario e dell’ambasciatore di Cuba S.E. Guillermo De Blank y Menocal. La sua carriera televisiva è cominciata nel 1958 con Il Musichiere condotto da Mario Rima. Dopo aver trascorso un periodo lontana dal piccolo schermo, nel 2002 è tornata in televisione come ospite fisso di Chiambretti c’è con Piero Chiambretti a Rai 2. Nel 2003, è stata ospite fisso di Domenica In di Paolo Bonolis.

Successivamente, nel 2005, ha partecipato al reality show Il ristorante su Rai 1 e ha collaborato alla rubrica La classe non è acqua, trasgredire con bon ton di Radio 1. Una nuova esperienza con un reality show è datata 2008, quando è stata naufraga de L’Isola dei Famosi. Nel medesimo anno, poi, ha pubblicato la sua autobiografia A letto col Diavolo.

Insieme alla figlia Giada, nel 2011, ha interpretato se stessa nel cinepanettone Vacanze di Natale. Infine, il 14 settembre 2020, ha preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Patrizia De Blanck è stata sposata con Anthony Leight Milne, aristocratico inglese con il quale è convolata a nozze nel 1960 e dal quale si è separata dopo pochi mesi.

Poi, si è fidanzata con Farouk El Chourbagi, assassinato nel 1964, mentre nel 1971 ha sposato in seconde nozze Giuseppe Drommi, console di Panama, dal quale ha avuto nel 1981 la figlia Giada Drommi De Blanck.

Giada De Blanck: età, Isola dei Famosi e carriera della figlia di Patrizia

La carriera televisiva di Giada de Blanck è iniziata nel 2000, quando la ragazza aveva appena 19 anni. All’epoca, ha partecipato alla finalissima di Miss Italia. Successivamente ha partecipato con la madre al talk show Chiambretti c’è nel 2002 ma ha raggiunto il successo partecipando alla prima edizione de L’Isola dei Famosi, nel 2003, con la conduzione di Simona Ventura. In questo contesto, si è classificata seconda dopo aver trascorso 57 giorni in Honduras.

Dopo aver partecipato a svariate trasmissioni come ospite, ha infine deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e dedicarsi all’organizzazione e alla gestione di eventi.