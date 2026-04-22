Pensioni anticipate, le destre le hanno cancellate: continua il crollo

Il calo era atteso. E segue un’operazione che va avanti da anni e che ha portato di fatto a cancellare le pensioni anticipate. Le stesse pensioni anticipate che le destre, a partire dalla Lega, promettevano di rafforzare cancellando la legge Fornero. È successo esattamente l’opposto e l’ultima abrogazione, quella di Quota 103 e Opzione donna, ha comportato un altro inevitabile calo del ricorso alle uscite anticipate dal lavoro nei primi mesi del 2026.

Continua il crollo delle pensioni anticipate

Le pensioni anticipate con decorrenza nel primo trimestre dell’anno liquidate dall’Inps sono state in totale 56.004, con una flessione dell’8,97% rispetto allo stesso periodo del 2025. Quando, va ricordato, i precedenti tagli e le penalizzazioni per misure come la Quota 103 e Opzione donna avevano già nettamente ridotto il ricorso all’uscita anticipata. Il dato del 2026 è provvisorio, considerando che ci sono ancora assegni da liquidare con decorrenza nel primo trimestre, quindi il calo potrebbe essere leggermente minore. Ma il dato resta, soprattutto a causa della fine di Quota 103 e Opzione donna con il nuovo anno.

Proprio per Opzione donna, le pensioni liquidate sono state solamente 500 nel primo trimestre, un dato comunque in linea con le 2.205 dell’intero 2025, quando la stretta era già in vigore. Sale, inoltre, l’età media di uscita per le pensioni anticipate per quasi tutte le gestioni. Nel 2025 il totale delle pensioni è stato di 880.139 con un importo medio mensile di 1.221 euro. Aumenta poi il divario nelle pensioni tra uomini e donne per quanto riguarda gli importi: nel primo trimestre dell’anno per le donne l’importo medio è stato di 1.060 euro al mese, per gli uomini 1.534 euro, ovvero il 30,9% in più (contro un gap del 26,25% registrato nel 2025).