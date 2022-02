Peppino Di Capri chi è: canzoni, età, moglie e figli del cantante italiano

Chi è Peppino Di Capri, il cantante italiano che ha raggiunto l’apice del successo tra gli anni ’60 e gli anni ’70 del secolo scorso.

Chi è Peppino di Capri? Biografia, pseudonimo, età e dove vive

Giuseppe Faiella, noto con lo pseudonimo Peppino di Capri, è nato a Capri il 27 luglio del 1939, ha 82 anni e attualmente vive a Napoli. Il noto artista italiano proviene da una famiglia di musicisti e, forte delle sue doti canore, ha presto deciso di seguire le orme dei propri familiari. Il padre del cantante, Bernardo, possedeva un negozio di dischi e, nel tempo libero, suonava svariati strumenti come il sassofono, il violoncello, il clarinetto e il contrabbasso in un’orchestra.

La prima esibizione di Peppino Di Capri è avvenuta in tenera età, quando l’artista aveva appena 4 anni. In questa circostanza, suonò il pianoforte per le truppe americane di istanza sull’isola di Capri durante la Seconda Guerra Mondiale.

A partire dal 1953, poi, Giuseppe Faiella cominciò a esibirsi nei locali notturni di Capri e Ischia insieme all’amico Ettore Falconieri. Tre anni dopo, debuttò in televisione con il programma Primo Applauso.

Le canzoni più famose del cantante italiano e le vittorie al Festival di Sanremo

Nel corso della sua carriera, Peppino Di Caprio ha preso parte a 15 edizioni del Festival di Sanremo, vincendone due. La prima vittoria risale al 1973 con il brano Un grande amore e niente più mentre la seconda è datata 1976 con il brano Non lo faccio più.

All’età di 26 anni, nel giugno 1965, invece, il cantante italiano ha aperto tutte le tappe italiane dei Beatles.

Tra le canzoni più famose dell’artista, possono essere ricordate:

Champagne

Roberta

Dimme Addò Stà

Un Grande Amore E Niente Più

Luna Caprese

È Sera

Piccatura

Nun é Peccato

Il Sognatore

Fresca Fresca

Peppino di Caprio: ex moglie, moglie e figli

Nel 1959, Peppino di Capri ha incontrato a Ischia Roberta Stoppa, una giovane modella della quale si è subito innamora e con la quale ha iniziato a convivere. La coppia si è sposata nel 1961 ma, a distanza di pochi anni dal matrimonio, affrontano una grave crisi coniugale che si conclude con la fine della relazione nel 1970. La separazione avviene poco dopo la nascita del loro primo figlio, Igor.

Nel 1978, dopo aver ottenuto il divorzio dalla prima moglie, il cantante ha sposato Giuliana Gagliardi, una studentessa napoletana di biologia. La coppia, che è stata insieme per circa quarant’anni, ha avuto due figli: Edoardo, nato nel 1981, e Dario, nato nel 1986.

Giuliana Gagliardi è deceduta il 4 luglio 2019 all’età di 68 anni, dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia.