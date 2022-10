Per Biden il mondo con Putin rischia l’Armageddon nucleare

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che il mondo, per la prima volta dai tempi della Guerra Fredda, rischia l'”Armageddon nucleare” e che sta cercando di trovare la “via di fuga” del presidente russo, Vladimir Putin.

Biden: “Sto cercando di immaginare quale sia la via d’uscita di Putin”

“Non abbiamo affrontato la prospettiva dell’Armageddon dai tempi di Kennedy e della crisi dei missili di Cuba” nel 1962, ha detto Biden durante un evento di raccolta fondi del partito democratico a New York. Putin “non scherza” quando minaccia di usare le armi nucleari, e “stiamo cercando di capire qual è la via di fuga di Putin. Dove trova una via d’uscita?”.

Biden ha detto che gli Stati Uniti non hanno affrontato la prospettiva dell’Armageddon nucleare dai tempi della crisi dei missili di Cuba

Biden Ha fatto commenti insolitamente forti sui rischi creati dalle minacce nucleari di Putin mentre parlava ai sostenitori democratici nella casa di Manhattan di James Murdoch, figlio del magnate dei media Rupert Murdoch.

Biden ha fatto riferimento alla sfida nucleare lanciata dall’allora Unione Sovietica con lo stazionamento di missili a Cuba, a distanza ravvicinata dagli Stati Uniti. “Per la prima volta dalla crisi dei missili di Cuba, abbiamo una minaccia diretta di usare le armi nucleari, se le cose continuano cosi'”, ha detto il presidente degli Stati Uniti.

Putin, nelle scorse settimane, ha più volte minacciato velatamente l’uso di armi nucleari se ritiene esaurite le opzioni in Ucraina per fermare la forte resistenza di Kiev sostenuta dall’Occidente. Gli esperti ritengono che siano possibili attacchi tattici con armi relativamente piccole.

Il presidente Usa ha avvertito che anche un attacco tattico in un’area limitata dell’Ucraina potrebbe innescare un conflitto più ampio

Ma Biden ha avvertito che anche un attacco tattico in un’area limitata potrebbe innescare un conflitto più ampio. “Abbiamo un uomo, lo conosco abbastanza bene”, ha detto Biden. Putin “non scherza quando parla del potenziale uso di armi nucleari tattiche, o di armi chimiche o biologiche, perché il suo esercito è, diciamo, significativamente meno capace”.

“Tuttavia, non credo che ci sia la capacità di (usare) facilmente un’arma nucleare tattica e non finire con l’Armageddon”, ha detto Biden. “Sto cercando di immaginare quale sia la via d’uscita di Putin”, ha ribadito quindi il presidente americano. “Dove trova una via d’uscita? Dove si vede in una posizione in cui non solo perde prestigio, ma anche un potere significativo in Russia?”, ha aggiunto.

Leggi anche: Ucraina, Taiwan e ora Corea del Nord. Come provocatore Biden non ha rivali. Washington soffia sul fuoco da un capo all’altro del mondo