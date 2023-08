Per gli 007 Usa l’aereo di Prigozhin è stato sabotato

Per l'intelligence americana l'Embraer Legacy 600 con a bordo Prigozhin è stato sabotato, finendo a terra già a pezzi.

L’ala mozzata del jet privato di Yevgeny Prigozhin, precipitato mercoledì a nord di Mosca con a bordo il capo della compagnia Wagner e il suo vice, sarebbe stata ritrovata venerdì a miglia di distanza dal luogo dell’incidente. Questa circostanza, secondo funzionari dell’amministrazione Usa citati dal network Nbc News, rafforza l’ipotesi che l’Embraer Legacy 600 sia stato sabotato, finendo a terra già a pezzi.

La stessa emittente americana che parla di un sabotaggio all’aereo di Prigozhin ha anche geolocalizzato a nord di Mosca il filmato dell’incidente, in cui si vede il velivolo cadere senza controllo, con un’ala che si stacca. Quell’ala che sarebbe stata ritrovata a quasi 3 chilometri dal luogo dello schianto.

Esperti dell’intelligence americana sono convinti che la causa più probabile sia il sabotaggio

Due funzionari americani hanno detto a Nbc News che l’intelligence è convinta che la causa più probabile sia il sabotaggio; uno di loro ha aggiunto che una delle teorie principali è che l’aereo sia stato abbattuto da un esplosivo a bordo, anche se le informazioni sono ancora troppo scarse per confermarlo.

Non ci sono prove che l’aereo sia stato abbattuto da un missile terra-aria

Non ci sono invece prove a sostegno dell’idea che l’aereo sia stato abbattuto da un missile terra-aria. Il generale Pat Ryder, addetto stampa del Pentagono, lo ha detto giovedì in un briefing. I funzionari, coperti da anonimato, hanno detto che ciò è dovuto al fatto che né gli Stati Uniti né i loro alleati hanno rilevato la firma termica di un missile in grado di colpire questo aereo ad altitudine di crociera.

Il Pentagono: “È molto probabile che sia davvero morto”

Il portavoce del Pentagono ha aggiunto che “la valutazione iniziale basata su una varietà di fattori” è che Prigozhin è probabilmente stato ucciso. Il ministero della Difesa britannico ha aggiunto che, sebbene non vi siano “prove definitive” che il capo della Wagner fosse a bordo, “è molto probabile che sia davvero morto”.