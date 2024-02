Per Salvini Sassari è un teatro di guerra: il leader leghista vuole l’intervento della Brigata Sassari nel centro città

In Sardegna siamo in piena campagna elettorale per le regionali. E allora quale migliore occasione per il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, per lanciare una nuova proposta a Sassari? L’intenzione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è quella di coinvolgere la storica Brigata Sassari per ripristinare la sicurezza e la legalità nel centro storico della città sarda.

Salvini è arrivato ieri in Sardegna per sostenere i candidati della Lega alle elezioni regionali del 25 febbraio e oggi lancia questa ipotesi di coinvolgimento dell’esercito: “Ne parlerò con i ministri degli Interni e della Difesa, avere un orgoglio come la Brigata Sassari a poche centinaia di metri da una centrale dello spaccio gestita dalla mafia nigeriana è qualcosa di inaccettabile”.

Salvini vuole l’intervento della Brigata Sassari in centro città

Salvini ricorda come questi militari siano “un orgoglio per le missioni di pace nel mondo”, sottolineando quale sia in effetti il loro ruolo. Tanto più in un periodo in cui i conflitti dilagano. Però le sue intenzioni sono altre: “Farò di tutto perché questi ragazzi possano riportare un po’ di pace anche a Sassari”. Come se a Sassari si stesse combattendo una guerra.

“Non è possibile che i negozi, le case, le scuole, i ragazzi e le ragazze non siano più liberi di vivere una parte della loro città”, aggiunge il vicepresidente del Consiglio puntando a garantire la sicurezza in città grazie all’intervento dei militari. “Già da domani”, assicura Salvini, si muoverà in tal senso, avanzando la sua richiesta ai ministeri competenti.