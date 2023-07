Perché a Roma c’è l’allarme serpenti: da giorni arrivano diverse segnalazioni e l’associazione Earth ha deciso di rendere pubblica la denuncia. Dopo l’emergenza cinghiali, sembra che nella Capitale sia scattato un nuovo allarme.

Perché a Roma c’è l’allarme serpenti tra le strade della città

A Roma, dopo l’emergenza cinghiali, si parla di allarme serpenti. Secondo Earth si tratta di “una vera e propria emergenza serpenti che investe la città”. L’associazione fa sapere che nell’ultima settimana, al loro centralino sono pervenute oltre sessanta chiamate da parte di cittadini che segnalavano la presenza di serpenti. “Noi in realtà ci occupiamo di tutela dai maltrattamenti – spiega Valentina Coppola Presidente di Eart – ma a Roma non c’è un servizio di recupero animali selvatici nemmeno se feriti o in stato di necessità quindi cerchiamo di renderci utili”.

Diverse segnalazioni in pochi giorni

“Ormai gli avvistamenti sono all’ordine del giorno e la gente ci telefona anche di notte” dichiara Valentina Coppola, presidente nazionale di Earth che precisa: “Noi identifichiamo il rettile e, qualora si tratti di specie innocue, spieghiamo come ci si deve comportare in questi casi. Diversamente, nel caso di tratti di vipere, allertiamo immediatamente Protezione civile e Vigili del fuoco”. L’ultimo caso è stato registrato in un deposito Atac qualche giorno fa.