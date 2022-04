Phaim Bhuiyan: età, altezza, biografia, fidanzata, Instagram e nuovo film del protagonista di Bangla

Chi è Phaim Bhuiyan, l’attore e regista di Bangla? Dal film, è stata tratta una serie disponibile da aprile 2022 su RaiPlay.

Phaim Bhuiyan: età, altezza, biografia e nuovo film

Phaim Bhuiyan è nato il 21 ottobre 1995 nel quartiere Tor Pignattara, a Roma, città in cui risiede tutt’ora. A fronte della sua giovane età, Bhuiyam si è già fatto apprezzare sia dalla critica che dal pubblico italiano non solo in veste di attore ma anche di regista e sceneggiatore. Al momento, vanta già la vittoria di un globo d’oro, un nastro d’argento e un David di Donatello. Nel 2021, poi, è stato inserito nella classifica di Forbes 30 Under 30 Europe.

Figlio di un venditore ambulante di intimo e di una casalinga, si è diplomato all’Istituto LED in Video Design e, dopo essersi fatto conoscere come YouTuber, ha ottenuto un servizio per Nemo – Nessuno escluso, format in onda sulla Rai.

Nel 2019, è stato distribuito il suo primo film intitolato Bangla, prodotto da Fandango e nel quale recita da protagonista. Con la pellicola, ha vinto il suo primo Nastro d’Argento nella categoria migliore commedia.

Sempre nel 2019, è entrato a far parte del cast di Viva RaiPlay!, programma condotto da Fiorello, mentre nel 2020 ha vinto il David di Donatello come miglior regista esordiente.

A maggio 2020, ha diretto il videoclip del cantautore Avincola Miami a Fregene. RaiPlay, poi, ha distribuito Bangla – La serie a partire dal 13 aprile 2022. La serie si configura come il sequel dell’omonimo film del 2019.

Vita privata, fidanzata e Instagram del protagonista di Bangla

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno molte informazioni rispetto ai legami sentimentali di Phaim Bhuiyan.

In Bangla, che si articola come una sorta di diario sentimentale e autobiografico dell’attore e regista, il protagonista si innamora di una ragazza romana Asia mentre si trova alle prese con la vita di un italiano di seconda generazione nel quartiere multietnico di Tor Pignattara.

L’attore è molto noto su YouTube e, soprattutto, su Instagram dove vanta un seguito di oltre 2 mila followers.