Pierluigi Pardo che squadra tifa? Moglie, figli e stipendio

Pierluigi Pardo che squadra tifa? Il famoso telecronista non è stato sempre un inviato ma ha vestito anche i panni da conduttore di un programma Mediaset.

Pierluigi Pardo che squadra tifa?

Pierluigi Pardo, nato a Roma, 4 marzo 1974, è un giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo italiano. Romano del quartiere Trieste, si laurea in economia alla Sapienza di Roma nel 1999. Prodotto del Piccolo Gruppo di Michele Plastino che ha lanciato giornalisti come Sandro Piccinini, Massimo Marianella e Fabio Caressa.

Come telecronista ha iniziato a Tele+ e come conduttore radiofonico presso le emittenti romane. Poi ha proseguito sia come conduttore sia come telecronista prima a Sky e poi a Mediaset. Dal 2021 al 204 ha firmato sempre come telecronista con Dazn.

Le sue origini rappresentano anche i colori del suo tifo calcistico, giallorossi come la magica Roma.

Pierluigi Pardo: moglie e figli

Pierluigi Pardo ha sposato nel 2014 Simona Galimberti, una imprenditrice di pasticceria, proprietaria di un laboratorio di torte. I due si separano dopo appena 4 anni, nel 2018. Non hanno avuto figli. L’ex calciatore Cassano è stato il suo testimone di nozze. Insieme, hanno scritto il libro “Le Mattine non servono Niente”.

Pierluigi Pardo: stipendio

Secondo le informazioni circolate, lo stipendio del telecronista di Dazn in passato ha toccato grosse cifre, in particolare quando vestiva i panni da conduttore del programma Tiki Taka. L’allora conduttore avrebbe guadagnato tra i 2000 e i 3000 euro a puntata.