Pietra rotta in Giappone: il significato della pietra assassina legata alla guerra in Ucraina

Pietra rotta in Giappone: la notizia che arriva del famoso sasso che si è spaccato genera paura sul web. Infatti, sui social molti hanno collegato la leggenda del sasso nipponico alla notizia nefasta del conflitto scoppiato in Ucraina.

Pietra rotta in Giappone: il significato

Dal Giappone non arrivano buone notizie. “Sessho-Seki”, un antico masso che secondo la leggenda sarebbe in grado di uccidere chiunque lo tocchi, si è rotto. Il sasso si trova in un territorio vulcanico del Giappone circondato da gas tossici, precisamente a Nasu, nella prefettura di Tochigi.

Secondo la leggenda, il demone che per secoli è stato contenuto all’interno della pietra ora sarebbe a piede libero. La storia ha dei caratteri molto fantasiosi e appunto leggendari. Si narra, a proposito del sasso, che una volpe aveva il vizio di trasformarsi in una donna bellissima, seduttrice di imperatori. Dopo essere stata scoperta da un sacerdote shintoista, l’affasciante donna vene trucidata da un eroico samurai, ma lo spirito abbandona il suo corpo per possedere un sasso omicida. Il masso maledetto è considerato ufficialmente in Giappone il pezzo più maledetto. La storia si fa ancora più terrificante perché chi dovesse toccare quel sasso perderebbe immediatamente la propria vita.

Ci sarebbe anche una spiegazione scientifica: se si spacca la spiegazione più plausibile è legata al fatto che nella zona vulcanica in cui si trova ci sia stata un importante variazione di temperatura da farlo spaccare in due parti.

La pietra assassina legata alla guerra in Ucraina

Su social, i numerosi utenti, ricevuta la notizia del sasso spaccato, l’hanno collegato immediatamente al conflitto in Ucraina e alla possibilità dello scoppio di una terza guerra mondiale.

Dunque, la pietra assassina e la sua rottura è stata collegata a notizie nefaste come la guerra in Ucraina. Il presunto demone della volpe e donna bellissima starebbe scatenando la sua ira con il conflitto tra Russia e Ucraina.