Pietrangelo Buttafuoco, chi è il presidente della Biennale: il suo orientamento politico

Pietrangelo Buttafuoco è il nuovo presidente della Biennale di Venezia. Si è spesso discusso del suo orientamento politico. Per lui una carriera da giornalista.

Pietrangelo Buttafuoco, chi è il presidente della Biennale

Pietrangelo Buttafuoco è il nuovo presidente della Biennale di Venezia. “Con la designazione da parte del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, di Pietrangelo Buttafuoco come presidente della Fondazione La Biennale di Venezia è stato infranto un altro tetto di cristallo”, ha annunciato in una nota Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario dei senatori di Fratelli d’Italia.

“Spesso – prosegue Speranzon – la Fondazione La Biennale è stata considerata dalla sinistra un feudo in cui collocare amici e accoliti. Buttafuoco, finalmente, afferma un cambio di passo che il governo Meloni vuole imprimere in ogni sede culturale e sociale della nazione: solo personalità scelte per lo spessore, la competenza e l’autorevolezza. A Buttafuoco vanno le mie vive congratulazioni ed i miei migliori auguri di buon lavoro”, conclude.

Il Ministero della Cultura ha in seguito precisato che “l’attuale presidente, Roberto Cicutto, resterà in carica fino al termine del mandato, marzo 2024, al fine di garantire la necessaria continuità istituzionale e un graduale e ordinato passaggio di consegne. La proposta di nomina di Buttafuoco rappresenta solo l’inizio di un percorso il cui primo passo è il parere consultivo delle Commissioni Cultura di Camera e Senato”.

Il suo orientamento politico

Buttafuoco è nato a Catania nel 1963. Dopo la laurea in Filosofia, ha iniziato la sua carriera come giornalista tra le fili de Il Secolo d’Italia. Si è spesso discusso del suo orientamento politico che è apertamente di destra. In passato è stato vicino a Franceschini ma adesso, come riportano in molti, ora segue il sottosegretario Borgonzoni. Come giornalista ha poi collaborato anche con L’Italia settimanale (di cui è stato direttore nel 1996), Il Giornale, Il Foglio e Panorama.

Buttafuoco è stato presidente del Teatro Stabile di Catania (2007-12) e attualemente scrive per i quotidiani la Repubblica e Il Foglio. Tra le altre pubblicazioni si ricordano: L’ultima del diavolo (2008), Fimmini (2009), Il Lupo e la Luna (2011), Fuochi (2012), Il dolore pazzo dell’amore (2013), entrambe nel 2014, Buttanissima Sicilia e I cinque funerali della signora Göring, Il feroce saracino (2015), entrambi nel 2016, Le uova del drago e La notte tu mi fai impazzire, tutti nel 2017, I baci sono definitivi, Strabuttanissima Sicilia e L’insoluto. Piccolo dizionario biografico per ricordare l’Italia di oggi (con S. Nazzaro), Salvini e/o Mussolini (2020), Sono cose che passano (2021) e Beato lui. Panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi (2023).