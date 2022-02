Pio e Amedeo sono laureati? Nomi veri, film, moglie e vita privata

Pio e Amedeo, chi sono i due comici, attori e conduttori famosi a livello nazionale. Tutto quello che c’è da sapere sul duo comico.

Pio e Amedeo sono laureati? Nomi veri, formazione e carriera del duo comico

Pio D’Antini e Amedeo Grieco, noti come il duo comico Pio e Amedeo, sono nati rispettivamente il 25 agosto 1983 e il 20 agosto 1983, entrambi a Foggia. Entrambi si sono diplomati presso la stessa scuola, l’Istituto Superiore Guglielmo Marconi di Fogglia. D’Antini si è diplomato in ragioneria e ha conseguito anche la laurea in Scienze della Comunicazione mentre Grieco ha conseguito un diploma di liceo scientifico.

Sin da giovanissimi, i due comici hanno mostrato interesse verso il mondo della recitazione e, dopo le prime esperienze nell’animazione nei villaggi turistici e nel cabaret, hanno iniziato a esibirsi in televisione sulla rete locale pugliese Telefoggia, nel programma Occhio di bue. Successivamente, il duo è arrivato alle emittenti regionali Tedionorba e Telenorba con la trasmissione U’ Tub.

Nel 2011, Pio e Amedeo sono approdati alla televisione nazionale dopo aver superato un provino per la Rai. In questo contesto, il duo è stato assunto per i format Stiamo tutti bene e Base Luna in onda su Rai 2.

Nel 2012, passano a Mediaset, esibendosi a Zelig e di diventando inviati de Le Iene. Nel 2016, cominciano a incrementare in modo considerevole il loro successo, ottenendo il primo programma da condurre, intitolato Emigratis. Per il programma, intervistano con la tipica irriverenza che li contraddistingue i personaggi del mondo dello spettacolo italiano che vivono all’estero.

Nel 2019, sono ospiti al Festival di Sanremo mentre, nel 2021, tornano sul piccolo schermo con un nuovo programma in prima serata su Canale 5, chiamato Felicissima Sera.

Nel 2022, i due comici torneranno su Canale 5 con una nuova edizione di Emigrati.

Film del noto duo comico italiano

Il successo guadagnato negli anni da Pio e Amedeo ha portato il duo comico a conquistare anche il mondo del cinema. Nel 2014, è uscito il loro primo film in cui recitano da protagonisti, Amici come noi, che registra ottimi risultati al botteghino.

Nello stesso anno, viene distribuito anche il film natalizio Ma tu di che segno sei? con Vincenzo Salemme, Gigi Proietti e Massimo Boldi.

Chi sono Pio e Amedeo? Figli, moglie e vita privata

Pio e Amedeo sono entrambi sposati e hanno dei figli. Per quanto riguarda Pio D’Antini, il comico è convolato a nozze con la modella Cristina Garofalo nel dicembre 2016. La coppia, che si era conosciuta nel 2006, ha una figlia che si chiama Chiara.

Amedeo Grieco, invece, è sposato con Maria Finizio e ha due figli: Federico e Alice.