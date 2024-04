Piogge torrenziali, strade allagate e l’aeroporto di Dubai che finisce sott’acqua. È lo scenario apocalittico – e inedito – che sta sconvolgendo gli Emirati Arabi Uniti dove, nel volgere di poche ore, si sono riversate precipitazioni record. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa statale Wam, si tratta di “un evento meteorologico storico” che ha superato “qualsiasi cosa documentata dall’inizio della raccolta dei dati nel 1949”.

Dati alla mano le precipitazioni sono state superiori ai 142 millimetri, ben oltre la media annuale nel Paese arabo dove in media si registrano 94.7 millimetri.

Le piogge torrenziali negli Emirati Arabi Uniti

Piogge torrenziali che hanno causato inondazioni negli Emirati arabi Uniti, in Bahrein e che hanno causato almeno 18 morti in Oman. Particolarmente critica la situazione a Dubai dove vengono segnalate auto sommerse dall’acqua e forti disagi all’aeroporto internazionale che, come noto, è il più trafficato al mondo per i viaggi internazionali e hub del vettore a lungo raggio della compagnia Emirates.

Stando a quanto riportano i media internazionali, ad aggravare la situazione c’è il fatto che negli Emirati Arabi Uniti le piogge sono una rarità e, di norma, si verificano soltanto durante i mesi invernali. Proprio per questo nel Paese sono scarse le misure atte a mitigare le alluvioni, con molte strade che risultano prive di drenaggio.