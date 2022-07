Pippo Franco è stato ricoverato d’urgenza in ospedale: le sue condizioni non sono gravi

Pippo Franco è stato ricoverato con urgenza all’ospedale Gemelli di Roma. La famiglia non ha rilasciato per ora dichiarazioni. Nonostante le prime notizie circolate, le sue condizioni di salute sono definite discrete e comunque non destano allo stato particolari preoccupazioni.

Pippo Franco è stato ricoverato con urgenza in ospedale. Il comico avrebbe accusato un malore nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 luglio ed è stato così trasportato all’ospedale Gemelli di Roma. La notizia è cominciata a circolare sul web poche ore fa, partita dal profilo del blogger Alessandro Rosica che metteva tutti in allarme: “Pippo Franco purtroppo è stato ricoverato in condizioni gravissime al Gemelli di Roma, a seguito di un ictus avuto questa notte – ha scritto sul suo profilo social -. Le condizioni sono terribili, preghiamo per te. Forza leone”.

Lo scorso ottobre, il nome di Pippo Franco era finito al centro nell’indagine della procura di Roma sui green pass falsi, tra i quali ci sarebbe stato anche quello dell’artista. Il legale di Pippo Franco, però, aveva escluso ogni coinvolgimento del suo assistito: “ Ha un regolare Green pass ed ha effettuato anche la terza dose. Siamo ancora in attesa della decisione del Riesame dopo l’istanza di dissequestro della certificazione “. Tuttavia il medico venne arrestato.

Le sue condizioni non sono molto gravi

Il comico sarebbe giunto in ospedale dopo un malore che ha reso necessario il ricovero. Le prime informazioni che arrivano riferivano di un ictus. Tuttavia, l’attore ha avuto un probabile Tia (attacco ischemico transitorio), si sottoporrà a ulteriori accertamenti nei prossimi giorni, a seguito dei quali dovrebbe essere dimesso. L’attore comico dovrebbe lasciare il Gemelli entro la fine di questa settimana. Quindi, le sue condizioni di salute sono definite discrete e comunque non destano allo stato particolari preoccupazioni.

Pippo Franco ha 81 anni e tre figli, Simone, Gabriele – che nel 2019 partecipò a Temptation Island – e Tommaso. Il primo nato dal matrimonio con l’attrice Laura Troschel, morta nel 2016 a seguito di una malattia, gli ultimi due avuti dall’attuale moglie Piera Bassino.

