Plusvalenze Juventus, 10 punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva corrente

Dieci punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva corrente per la Juventus: è questa la decisione della Corte Federale d’Appello della Figc, presieduta da Ida Raiola, giunta dopo diverse ore di camera di consiglio sul caso plusvalenze che vedeva coinvolti i bianconeri dopo la richiesta della procura della Federcalcio che in sede di dibattimento aveva richiesto una sanzione di 11 punti.

“Non siamo soddisfatti di questa penalizzazione. Il fatto che sia arrivata nel pre-partita ce l’aspettavamo, ma non ci tocca e non ci cambia” ha dichiarato il Cfo della Juventus, Francesco Calvo, commentando a Dazn la penalizzazione di 10 punti per la squadra bianconera per il caso Plusvalenze.

“Ricorso? Questa è una possibilità, ma dobbiamo prima leggere le motivazioni che arriveranno nei prossimi giorni per capire i margini per un nuovo ricorso” ha aggiunto Calvo. “Juventus Football Club – ha fatto sapere la società bianconera con una nota – prende atto di quanto deciso poco fa dalla Corte d’Appello della Figc e si riserva di leggere le motivazioni per valutare un eventuale ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni”.

“Quanto statuito dal quinto grado di giudizio in questa vicenda – aggiunge la Juventus -, iniziata più di un anno fa, suscita grande amarezza nel club e nei suoi milioni di tifosi, che, in assenza di chiare regole, si trovano oltremodo penalizzati con l’applicazione di sanzioni che non sembrano tenere conto del principio di proporzionalità. Pur non ignorando le esigenze di celerità, alle quali la Juventus non si è mai sottratta nel corso del procedimento, si sottolinea che si tratta di fatti che debbono ancora essere giudicati dal giudice naturale”.

La Corte Federale d’Appello della Figc, oltre ad aver sanzionato la Juventus con dieci punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, ha prosciolto dalle incolpazioni ascritte sette ex tesserati: Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano.

L’udienza sul filone stipendi davanti al tribunale federale della Figc, a seguito del deferimento della Juventus, è stata, invece, fissata al 15 giugno.