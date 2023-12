Pnrr, Fitto annuncia: “Raggiunti gli obiettivi, entro fine anno chiederemo il pagamento della quinta rata”

L’Italia chiederà il pagamento della quinta rata del Pnrr entro fine anno. Oggi si è tenuta a Palazzo Chigi la cabina di regia per verificare il raggiungimento degli obiettivi della quinta rata dopo l’approvazione definitiva del piano revisionato da parte dal Consiglio europeo.

Come annuncia il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, in una nota l’incontro di oggi “permetterà al Governo di dare seguito alla richiesta di pagamento entro fine anno, per proseguire nell’azione di sostegno alla crescita economica e per raggiungere, con i nuovi investimenti inseriti nel piano, gli obiettivi del potenziamento della competitività industriale, della transizione verso energie pulite e dell’indipendenza energetica dell’Italia”.

Pnrr, l’Italia chiederà la quinta rata entro fine anno

La cabina di regia che si è tenuta a Chigi ha valutato il conseguimento dei 52 obiettivi connessi alla quinta rata del nuovo Piano italiano. Tra gli obiettivi ci sono misure come l’aggiudicazione degli appalti del settore idrico, l’elettrificazione della linea ferroviaria nel Mezzogiorno e la tratta Ferroviaria Salerno-Reggio Calabria.

Come ricorda Palazzo Chigi, “in tema di ambiente sono previsti interventi per il potenziamento delle condotte, della depurazione e per la realizzazione degli impianti per la valorizzazione dei rifiuti. In tema di pubblica istruzione è in programma l’entrata in vigore della riforma dell’organizzazione del sistema scolastico, nonché l’aggiudicazione di tutti gli appalti per la realizzazione dei nuovi plessi. Sono, inoltre, previsti significativi traguardi in tema di digitalizzazione, con particolare riferimento al ministero della Difesa, della Giustizia, al Consiglio di Stato, all’Inps e all’Inail”.

Dopo il via libera della cabina di regia, l’Italia presenterà formalmente la richiesta di pagamento della quinta rata alla Commissione europea, pari a 10,5 miliardi di euro, entro il 31 dicembre 2023. Viene inoltre ricordato che entro fine anno arriveranno i 16,5 miliardi della quarta rata del Piano, per la quale il versamento dovrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni.