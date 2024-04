Polonia, Duda: “Pronti ad ospitare armi nucleari”

“Se i nostri alleati decidessero di schierare armi nucleari sul nostro territorio come parte della condivisione nucleare, per rafforzare il fianco orientale della Nato, siamo pronti a farlo”, ha detto il presidente polacco Andrzej Duda in un’intervista al quotidiano Fakt.

“Devo ammettere che quando mi è stato chiesto di parlarne, ho dichiarato la nostra prontezza. La Russia sta militarizzando sempre più il distretto di Kaliningrad. Recentemente ha trasferito le sue armi nucleari in Bielorussia”, ha sottolineato ancora il presidente polacco.

Peskov: “Prenderemo tutte le misure di ritorsione necessarie”

Dopo le affermazioni della Polonia di disponibilità a ospitare armi nucleari, se la Nato lo dovesse ritenere opportuno, il Cremlino ha dichiarato che la Russia adotterà misure per “garantire” la propria sicurezza. “I militari ovviamente analizzeranno la situazione e, in ogni caso, prenderanno tutte le misure di ritorsione necessarie per garantire la nostra sicurezza”, ha detto alla stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.