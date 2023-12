Ponti e festività nel 2024: quando cadono?

Ponti e festività nel 2024: ecco quando cadono i cosiddetti giorni di colore rosso per poter sfruttare per momenti di relax e uscite.

Ponti e festività nel 2024: il 2023 sta volgendo al termine e molti si chiedono quanto cadono i giorni che potranno sfruttare per possibili uscite o momenti di relax.

Ponti e festività nel 2024

Il 2023 è vicino alla sua conclusione e molti si chiedono già quali saranno i ponti e le festività del 2024 per iniziare anche a programmare delle uscite e riposi relax. Il nuovo anno sembra essere molto simile a quello che sta terminando. Tuttavia, ci potrà essere qualche possibilità per allungare il weekend in cui cadono determinate feste di colore rosso.

Quando cadono?

Ecco quando cadono, dunque, le festività e i possibili ponti nel prossimo anno.

1 Gennaio 2024 – Lunedì

Epifania 2024 – 6 Gennaio 2024 – Sabato

Carnevale 2024 – Martedì Grasso – 13 febbraio 2024

Pasqua 2024 – Domenica (31 marzo)

Pasquetta 2024 – Lunedì (1 aprile)

25 Aprile 2024 – Giovedì – Festa della Liberazione

1 Maggio 2024 – Mercoledì – Festa dei Lavoratori

2 Giugno 2024 – Domenica – Festa della Repubblica

San Pietro e Paolo (Roma) – 29 giugno 2024 – Sabato

15 Agosto 2024 – Giovedì

1 Novembre 2024 – Venerdì

Sant’Ambrogio (Milano) – 7 dicembre 2024 – Sabato

8 Dicembre 2024 – Domenica

25 Dicembre 2024 – Mercoledì

26 Dicembre 2024 – Giovedì

31 Dicembre 2024 – Martedì

