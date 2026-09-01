Settembre comincia, ma l’estate non ha nessuna intenzione di farsi da parte. Anzi, rilancia. Dopo un avvio di mese all’insegna di qualche rovescio e di una lieve instabilità, da giovedì 3 l’Italia tornerà sotto la morsa dell’anticiclone africano, con temperature che nel fine settimana potranno schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. A dirlo è Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media di iLMeteo.it, che parla senza mezzi termini di una nuova “cupola di calore” in arrivo sul Paese e su buona parte dell’Europa centrale.

Che cos’è la “Heat Dome” e perché ci riguarda

La cosiddetta Heat Dome, o “cupola di calore”, è una configurazione atmosferica in cui l’aria molto calda resta compressa verso il suolo, come sotto un coperchio. Il risultato è un accumulo di calore giorno dopo giorno, con temperature che salgono e faticano a scendere anche di notte.

Secondo le previsioni di iLMeteo.it, questa struttura si rafforzerà a partire da giovedì e non interesserà soltanto l’Italia: nel mirino finiranno anche Svizzera, Francia, Austria e Germania. Un promontorio di alta pressione di matrice africana, dunque, con effetti potenzialmente marcanti soprattutto al Nord.

Milano a 36 gradi: possibile record storico per settembre

Il dato che fa più rumore riguarda il capoluogo lombardo. A Milano sono attese punte fino a 36 gradi: un valore che, se confermato, supererebbe il record storico cittadino per il mese di settembre. Nel Nord Italia, più in generale, le massime potranno toccare localmente i 36-37 gradi.

Numeri che arrivano a pochi giorni di distanza dalla quinta fiammata dell’estate, quella culminata venerdì scorso con picchi di 45 gradi al Sud e 40 a Roma. Tedici classifica l’episodio in arrivo come la sesta ondata di calore africano della stagione. Un ritmo che, di fatto, non concede tregua.

Roma fa eccezione già da adesso

Mentre il resto d’Italia attraversa una fase solo leggermente più mite, la Capitale continua a sudare. Fino a mercoledì le massime a Roma resteranno comprese tra 36 e 37 gradi, un’anomalia rispetto a un contesto nazionale in cui le temperature si manterranno, nei prossimi due giorni, appena sopra le medie stagionali.

Il meteo giorno per giorno: da martedì 1 a giovedì 3 settembre

Martedì 1 settembre: Locali acquazzoni sulle Alpi, sole sul resto del Nord e al Centro. Al Sud prevalenza di cielo sereno, con qualche possibile rovescio isolato lungo l’Appennino.

Locali acquazzoni sulle Alpi, sole sul resto del Nord e al Centro. Al Sud prevalenza di cielo sereno, con qualche possibile rovescio isolato lungo l’Appennino. Mercoledì 2 settembre: Possibili temporali localizzati al Nord; sul resto del Paese tempo in prevalenza stabile. Da segnalare: è il giorno in cui, meteorologicamente parlando, si chiude la finestra di variabilità.

Possibili temporali localizzati al Nord; sul resto del Paese tempo in prevalenza stabile. Da segnalare: è il giorno in cui, meteorologicamente parlando, si chiude la finestra di variabilità. Giovedì 3 settembre: Cambio di passo: sole e temperature in aumento al Nord e al Centro. Qualche rovescio non si esclude sui rilievi calabresi, ma si tratterà di fenomeni isolati. Da qui in poi la colonnina di mercurio inizierà la sua risalita decisa.

Quanto durerà questa fase calda?

Le indicazioni attuali puntano a un caldo anomalo che accompagnerà almeno l’avvio di settembre. Per parlare di autunno vero bisognerà attendere: l’equinozio, e quindi l’inizio dell’autunno astronomico, è fissato per mercoledì 23 settembre. Fino ad allora, l’anticiclone africano potrebbe continuare a dettare legge.