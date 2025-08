Previsioni meteo, arriva il caldo africano: nel fine settimana picchi di 40 gradi in Italia

Il ritorno del caldo africano è ormai alle porte. Nei prossimi giorni è atteso un netto aumento delle temperature, con le previsioni meteo che parlano di un picco nella giornata di San Lorenzo, quando verranno raggiunti anche i 40 gradi in alcune zone del nostro Paese.

IlMeteo.it conferma che le giornate relativamente fresche che abbiamo vissuto nelle ultime settimane sono destinate a finire presto, con il ritorno dell’alta pressione sull’Italia e temperature in forte aumento. Dopo qualche rovescio al Sud, atteso nelle prossime ore, tutto il Paese tornerà ad avere a che fare con sole e caldo.

Torna il caldo africano in Italia: ecco quando

Le temperature inizieranno a salire dalla giornata di mercoledì, con massime più alte in Toscana, sopra i 35 gradi. Caldo in arrivo anche a Roma. Ma il peggio verrà nei giorni successivi, con il picco previsto per San Lorenzo, ovvero domenica 10 agosto. Già da giovedì, comunque, le temperature supereranno i 36 gradi in alcune zone del Sud e del Centro Italia. Il caldo riguarderà prima il Centro e poi il Sud.

Il caldo aumenterà venerdì, con punte di 37 gradi al Nord (in Emilia-Romagna) e di 38 gradi al Centro, in particolare tra Umbria, Toscana e Lazio. Si sale con le temperature, sempre intorno ai 37 gradi, anche al Sud. Il picco è poi atteso nel fine settimana, con temperature che in alcuni casi raggiungeranno i 40 gradi (come a Terni) o i 38 (come a Roma e Firenze).