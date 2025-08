Previsioni meteo, torna il caldo africano: ecco cosa succederà ad agosto in Italia

Dopo un weekend di instabilità, tornerà in Italia il caldo africano: le previsioni meteo e cosa succederà nella settimana di Ferragosto.

Torna il caldo africano. Ad agosto, soprattutto nei giorni centrali del mese, è previsto un aumento delle temperature in Italia, stando alle ultime previsioni. Il meteo, quindi, cambierà, con l’arrivo del sole e soprattutto del caldo. Ma non da subito.

Nei prossimi giorni, infatti, è prima previsto un nuovo peggioramento delle condizioni. Nel weekend del 2-3 agosto potrebbero arrivare temporali in diverse zone del Paese e le temperature resteranno contenute, in media con quelle del periodo. L’ondata di caldo africano, invece, è attesa a partire dall’8 agosto sia in Italia che nell’Europa sud-occidentale.

Previsioni meteo per il weekend del 2-3 agosto

Sabato 2 agosto sono previsti forti temporali, soprattutto su Alpi, Prealpi e pianure del Nord Est. Non sono escluse le possibilità di grandinate e forti raffiche di vento. Pochi cambiamenti nella giornata di domenica 3 agosto, quando i temporali potrebbero riguardare anche le regioni del Centro. Le piogge consentiranno di mantenere le temperature al di sotto delle medie stagionali.

Cosa succede prima di Ferragosto: torna il caldo africano

Il mese di agosto dovrebbe poi portare temperature più estive. Dopo il weekend, infatti, è atteso sole e più caldo. L’ondata di calore è attesa invece nei giorni precedenti al Ferragosto e proprio nella settimana della festività è previsto un intensificarsi del fenomeno con l’arrivo dell’anticiclone africano.

Secondo il modello metereologico europeo Ecmwf, è previsto che arrivi una massa d’aria calda e umida che porterà le temperature anche al di sopra delle medie stagionali. Il rischio, quindi, è quello di un caldo afoso e decisamente intenso nei giorni centrali del mese. Successivamente, dopo il Ferragosto, è invece atteso un peggioramento in tutta Italia, con il ciclone in discesa dal Nord Europa.