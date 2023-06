Le previsioni meteo evidenziano l'arrivo della prima grande ondata di caldo, con temperature che in settimana supereranno i 40 gradi.

L’estate sta arrivando. Non solo nel senso della stagione estiva, ma anche del grande caldo che quest’anno si è un po’ fatto attendere. Secondo le previsioni meteo l’anticiclone Scipione farà arrivare la prima vera ondata di calore dell’anno, con temperature che supereranno i 40 gradi.

Il caldo sarà molto intenso fino a mercoledì, con sole praticamente in tutta Italia. Da giovedì, invece, potrebbe arrivare una perturbazione atlantica sul Nord del Paese, con l’arrivo di qualche pioggia e una discesa delle temperature, come spiega 3bmeteo.

Le previsioni meteo: arriva il caldo

Da lunedì 19 giugno si inizia, quindi, con la prima vera ondata di calore della stagione. La giornata sarà prevalentemente soleggiata ovunque, con l’eccezione di qualche possibile rovescio nel pomeriggio nelle zone alpine. Le temperature sono in aumento, con punte di 35 gradi in Sardegna.

Allerta caldo in Sardegna: temperature sopra i 40 gradi

Proprio in Sardegna la Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni avverse a causa del caldo, a partire dalle ore 12 del 19 giugno e fino alle 18 del 22 giugno. Ma anche mercoledì e giovedì si attendono temperature massime anche superiori ai 40 gradi in alcune zone dell’isola.

Meteo, le previsioni per martedì e mercoledì

Nella giornata di martedì è atteso tempo soleggiato su tutta Italia, con qualche possibile pioggia nel pomeriggio sulle zone alpine, soprattutto tra Piemonte occidentale e Valle d’Aosta. In generale, comunque, le temperature continueranno a salire fino a raggiungere i 38 gradi in Sardegna e i 35 in alcune zone della Sicilia e della Calabria.

Anche mercoledì si attende tempo stabile, con poche eccezioni al Centro-Nord. l caldo aumenterà, raggiungendo i 40 gradi in Sardegna e i 37 in alcune zone della Sicilia, della Calabria e della Puglia. Da giovedì le temperature potrebbero leggermente scendere, con qualche temporale sparso soprattutto al Nord.