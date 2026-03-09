Meteo variabile sull’Italia tra sole e rovesci. Martedì qualche pioggia al Nord-Ovest, poi possibile perturbazione più intensa a metà mese.

Questo inizio di marzo è caratterizzato da un meteo ballerino, dove si alternano giornate che sembrano un antipasto di primavera, ma che poi evolvono costringendo gli italiani a recuperare l’ombrello per proteggersi dalle precipitazioni. La nuova settimana parte seguendo lo stesso copione già visto nel weekend, con il cielo che si apre, poi si increspa dando luogo a lievi ma fastidiose piogge, e infine torna a rasserenarsi.

Un balletto atmosferico che sta creando non pochi disagi agli italiani, costretti a fare i conti con repentini cambiamenti meteo.

Le previsioni meteo per oggi

Secondo il meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it, questo lunedì vedrà un clima piuttosto gradevole al Nord con cielo sereno e temperature miti. Ben diversa la situazione al Centro e al Sud dove lo scenario cambia radicalmente dando luogo a quella che i meteorologi chiamano instabilità primaverile anche se la primavera, tecnicamente, non è nemmeno entrata in scena.

Come emerge dalla previsioni meteo, nelle zone interne del Centro-Sud si formeranno nuvole nel pomeriggio che potrebbero risolversi in brevi rovesci, soprattutto nelle aree più collinari. Va meglio sulle aree costiere dove si assiste a schiarite più ampie e un rischio di piogge decisamente inferiore.

Da martedì un lieve peggioramento del clima

Instabilità che domani si estenderà anche al Nord-Ovest, arrivando a lambire anche la Toscana, con piogge leggere e a tratti intermittenti che dovrebbero migliorare la qualità dell’aria.

Una situazione che dovrebbe interessare soprattutto la Pianura Padana occidentale dove queste precipitazioni dovrebbero ridurre le polveri sottili accumulate negli ultimi giorni a causa di un clima fin troppo stagnante.

Il colpo di coda dell’inverno

Uno scenario che sembra destinato a durare ancora per qualche giorno. Come emerge dalle previsioni meteo per i prossimi quindici giorni, lo scudo dell’alta pressione che fin qui ha portato a questo anticipo di primavera dovrebbe durare fino a metà mese, quando si tornerà a condizioni climatiche maggiormente in linea con il periodo. In particolare è atteso il ritorno a piogge diffuse e si assisterà al calo deciso delle temperature, in quello che potrebbe essere l’ultimo colpo di coda dell’inverno.