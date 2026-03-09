Abbonati
09/03/2026
11:25
Iran referendum sulla giustizia legge elettorale Guerra in Ucraina gaza
Redazione

Il meteo sull’Italia si conferma instabile: prosegue soprattutto al nord questo anticipo di primavera, ma da metà mese previsto un peggioramento del clima dando luogo all’ultimo colpo di coda di questo atipico inverno

Meteo variabile sull’Italia tra sole e rovesci. Martedì qualche pioggia al Nord-Ovest, poi possibile perturbazione più intensa a metà mese.

Pubblicato il - Aggiornato il alle 11:03 di
Il meteo sull’Italia si conferma instabile: prosegue soprattutto al nord questo anticipo di primavera, ma da metà mese previsto un peggioramento del clima dando luogo all’ultimo colpo di coda di questo atipico inverno

Questo inizio di marzo è caratterizzato da un meteo ballerino, dove si alternano giornate che sembrano un antipasto di primavera, ma che poi evolvono costringendo gli italiani a recuperare l’ombrello per proteggersi dalle precipitazioni. La nuova settimana parte seguendo lo stesso copione già visto nel weekend,  con il cielo che si apre, poi si increspa dando luogo a lievi ma fastidiose piogge, e infine torna a rasserenarsi.

Un balletto atmosferico che sta creando non pochi disagi agli italiani, costretti a fare i conti con repentini cambiamenti meteo.

Le previsioni meteo per oggi

Secondo il meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it, questo lunedì vedrà un clima piuttosto gradevole al Nord con cielo sereno e temperature miti. Ben diversa la situazione al Centro e al Sud dove lo scenario cambia radicalmente dando luogo a quella che i meteorologi chiamano instabilità primaverile anche se la primavera, tecnicamente, non è nemmeno entrata in scena.

Come emerge dalla previsioni meteo, nelle zone interne del Centro-Sud si formeranno nuvole nel pomeriggio che potrebbero risolversi in brevi rovesci, soprattutto nelle aree più collinari. Va meglio sulle aree costiere dove si assiste a schiarite più ampie e un rischio di piogge decisamente inferiore.

Da martedì un lieve peggioramento del clima

Instabilità che domani si estenderà anche al Nord-Ovest, arrivando a lambire anche la Toscana, con piogge leggere e a tratti intermittenti che dovrebbero migliorare la qualità dell’aria.

Una situazione che dovrebbe interessare soprattutto la Pianura Padana occidentale dove queste precipitazioni dovrebbero ridurre le polveri sottili accumulate negli ultimi giorni a causa di un clima fin troppo stagnante.

Il colpo di coda dell’inverno

Uno scenario che sembra destinato a durare ancora per qualche giorno. Come emerge dalle previsioni meteo per i prossimi quindici giorni, lo scudo dell’alta pressione che fin qui ha portato a questo anticipo di primavera dovrebbe durare fino a metà mese, quando si tornerà a condizioni climatiche maggiormente in linea con il periodo. In particolare è atteso il ritorno a piogge diffuse e si assisterà al calo deciso delle temperature, in quello che potrebbe essere l’ultimo colpo di coda dell’inverno.

Leggi anche