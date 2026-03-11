Piogge improvvise e schiarite sull’Italia nei prossimi giorni. Correnti atlantiche e aria nordafricana guidano un meteo instabile ma mite.

Dopo un accenno di primavera che per settimane ha portato a temperature miti e giornate dominate dal bel tempo, da ieri gli italiani stanno assistendo a un repentino cambiamento del meteo. Secondo le analisi di Lorenzo Tedici, responsabile media di iLMeteo.it, il quadro resta dominato da correnti atlantiche mischiate a risalite di aria nordafricana che portano instabilità, ma senza destare particolari preoccupazioni o allarme.

Il meteo prevede piogge improvvise ma di breve durate, seguite da rapide schiarite

Stando ai modelli predittivi, al momento non sono all’orizzonte fasi di maltempo pesante o persistente. Al contrario nei prossimi giorni assisteremo a rapidi rovesci, poi seguiti da schiarite. Le temperature, pur in diminuizione, resteranno ancora miti e spesso sopra la media stagionale.

Ma, come riportano gli esperti, la situazione è in evoluzione.

Arriva il vortice atlantico

In particolare domani la situazione potrebbe cambiare ancora, a causa di un vortice in discesa dal Nord Atlantico che porterà piogge più diffuse, soprattutto al Nord e su alcune zone del Centro. A risentire di più di questo nuovo cambiamento del meto saranno la Liguria, la bassa Lombardia e l’Emilia. Al centro si registrerà un clima instabile, ma senza particolari fenomeni temporaleschi. Non molto diversa la situazione al Sud dove ci saranno nuvole irregolari e qualche scroscio di breve durata.

Venerdì al Nord si registrerà una nuvolosità irregolare, con il fronte del maltempo che si sposterà verso il Centro Italia dove si verificheranno temporali pomeridiani. Va meglio al Sud dove resterà l’instabilità, con l’alternaza di brevi precipitazioni a cui faranno seguito rapide schiarite.