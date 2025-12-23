Con il Natale alle porte, molti italiani si chiedono che tempo farà il 25 dicembre 2025: la tradizione di passare le feste all’aperto o in viaggio esercita sempre lo stesso fascino, ma quest’anno la risposta del cielo potrebbe essere diversa dal solito. Le ultime previsioni meteo aggiornate al 23 dicembre confermano un’Italia alle prese con un forte maltempo diffuso, piogge persistenti, un deciso calo delle temperature e neve sulle zone montane.

Un ciclone invernale

Secondo i meteorologi, una profonda area di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale sta influenzando il tempo sull’intero Paese. Questo vortice instabile sarà protagonista almeno fino al Natale e oltre, portando fenomeni intensi su molte regioni italiane.

Già nella giornata di martedì 23 dicembre, piogge battenti e venti forti interesseranno quasi tutta la Penisola, con precipitazioni più intense al Nord-Ovest e instabilità diffusa al Centro e al Sud. I mari saranno generalmente mossi o agitati, soprattutto lungo i versanti occidentali e meridionali.

Sul Nord Italia attese piogge, neve e temperature in calo

Al Nord il maltempo non dà tregua. Le piogge saranno diffuse in pianura, mentre la neve attorno alle Alpi continuerà ad abbassarsi di quota nei prossimi giorni. Localmente è previsto che la neve possa raggiungere quote medio-basse, specialmente tra Piemonte e Liguria di ponente.

Le temperature, pur non raggiungendo gelate eccezionali, saranno tipiche di un inverno umido e freddo: nelle città settentrionali come Milano e Torino si attendono massime fresche, con valori generalmente sotto i 10 °C nei prossimi giorni.

Al Centro e al Sud previste piogge e un clima molto variabile

Al Centro, le regioni tirreniche saranno le più esposte alle piogge, mentre l’Adriatico potrebbe vedere tratti di instabilità alternati a brevi schiarite. Temperature massime si manterranno in una fascia mite per il periodo, con valori che possono raggiungere i 13–15 °C nelle grandi aree urbane come Roma o Firenze.

Anche al Sud e in Sicilia non mancherà l’instabilità: piogge sparse e vento moderato saranno all’ordine del giorno, con mari mossi e cieli variabili.

Un quadro meteo complesso

Le previsioni per il 25 dicembre 2025 indicano che il maltempo persisterà con piogge diffuse su gran parte della Penisola, accompagnate da venti sostenuti e temperature inferiori alla media stagionale per la maggior parte delle regioni.

Sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale, la neve potrebbe continuare ad accumularsi, con possibili fiocchi anche su quote collinari locali nelle giornate più perturbate. Sulle pianure e nelle zone costiere, invece, il Natale sarà probabilmente più piovoso che nevoso.