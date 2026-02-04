Piogge diffuse, vento di Scirocco e neve su Alpi e Appennino: le ultime previsioni meteo annunciano giorni turbolenti.

Il cielo cambia faccia e lo fa in fretta, con piogge insistenti, temporali fuori stagione e un vento caldo che scompiglia tutto. Insomma l’Italia entra in una fase meteo nervosa, di quelle che non concedono distrazioni, con il maltempo che si fa sempre più insistente.

Secondo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, il bersaglio principale resta il versante tirrenico e il Sud Italia. Ma il maltempo non è affare del solo Sud, infatti, sempre seocndo le più recenti previsioni meteo, nessuno può dirsi davvero al riparo.

Ecco le previsioni meteo più aggiornate: pioggia a raffica e temporali anomali

Tra Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria i rovesci arrivano senza chiedere permesso. A tratti violenti. Altrove piove meno, è vero, ma la tregua è solo apparente. E chi sperava in giornate stabili dovrà rivedere i piani.

Neve sui monti, Scirocco in pianura

Sulle Alpi la neve scende oltre i 700 metri. Sull’Appennino si sale di quota, ma imbiancate diffuse non mancano, Sardegna compresa. Intanto lo Scirocco spinge aria più mite ovunque, facendo salire le temperature e increspando i mari.

E non è tutto. Raffiche di burrasca sono attese sulla Puglia meridionale e sullo Ionio, con l’Adriatico pronto a diventare molto agitato. Scene da pieno inverno, anche se il calendario dice altro.

Una breve pausa, poi di nuovo caos

Giovedì prova a infilarsi una parentesi più asciutta. Ma non c’è da attendersi una lunga tregua, anzi si tratterà di una pausa estremamente breve, infatti già da venerdì il copione torna cupo con piogge al Nord, neve sulle Alpi e nuovi fronti diretti verso le regioni tirreniche e il Sud. Un clima instabile che durerà almeno fino a domenica.