Weekend instabile con neve sulle Alpi e piogge. Per le previsioni meteo è attesa pure una forte burrasca con mareggiate a inizio settimana.

Un fine settimana di metà gennaio all’insegna dell’instabilità, con l’inverno che torna a farsi sentire soprattutto sulle Alpi, ma senza il freddo tipico del periodo. Le previsioni indicano infatti neve sulle Alpi occidentali e piogge sparse sia al Nord-Ovest sia al Sud, in un contesto climatico ancora segnato da temperature superiori alla media stagionale.

A confermare il quadro è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, secondo cui nei prossimi giorni il tempo resterà a tratti perturbato, ma con valori termici miti, in particolare sulle regioni del Centro-Sud. Nelle prossime ore sono attese deboli precipitazioni tra Nord-Ovest e Toscana, con un progressivo coinvolgimento della Sardegna. Sulle Alpi occidentali inizieranno a cadere i primi fiocchi, preludio a una fase più duratura di maltempo invernale.

Il peggioramento si farà più marcato nel corso del weekend, quando sono previste nevicate moderate, localmente forti, sulle Alpi occidentali, accompagnate da piogge diffuse in Piemonte e Liguria. Fenomeni più irregolari interesseranno anche le Isole Maggiori e il versante ionico del Sud, mentre altrove non mancheranno momenti di pausa e schiarite.

Previsioni meteo weekend: neve sulle Alpi, piogge e burrasca in arrivo

Particolarmente rilevanti gli accumuli nevosi attesi sulle Alpi: nell’arco di quattro giorni potrebbe cadere oltre un metro di neve alle quote più elevate, con accumuli medi tra i 40 e i 50 centimetri intorno ai 1500 metri, soprattutto in Piemonte. Una notizia positiva per il turismo invernale, anche se gli esperti invitano alla prudenza per l’aumento del rischio valanghe, soprattutto fuori pista.

Lo sguardo si sposta poi all’inizio della prossima settimana, quando tra lunedì e martedì è prevista una burrasca di vento con mareggiate potenzialmente estreme tra la Sicilia orientale e la Calabria ionica. Alcuni modelli indicano onde fino a 8-9 metri e raffiche di Scirocco prossime ai 90 km/h: un evento anomalo e potenzialmente pericoloso, da seguire con attenzione nelle prossime ore.