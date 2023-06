Prigozhin riappare in video. Il capo della Wagner potrebbe trovarsi a Minsk

Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha postato un audio di undici minuti in cui dà la sua versione di quanto avvenuto negli ultimi giorni in Russia. L’ex chef di Putin, diventato capo di un esercito privato, secondo quanto riferiscono canali Telegram russi e il Kyiv Post, sarebbe stato visto al Green City Hotel di Minsk.

Prigozhin nel video, in cui non rivela dove si trova, ha detto che la marcia organizzata verso Mosca dalla Wagner aveva lo scopo di impedire la “distruzione” della compagnia militare privata e chiamare alle loro responsabilità “quegli individui” che “hanno commesso un enorme numero di errori nell’operazione militare speciale” in Ucraina.

Le autorità russe avevano deciso di sciogliere la Wagner il primo luglio

La Wagner ha dato vita alla sua marcia verso Mosca, ha poi aggiunto Prigozhin “non per rovesciare il governo del Paese” ma perché le autorità russe avevano deciso di sciogliere la Wagner il primo luglio a seguito di “intrighi”.

l presidente bielorusso Alexander Lukashenko, ha confermato Prigozhin, ha offerto di trovare una soluzione “per la continuazione delle operazioni della Wagner in una giurisdizione legittima”.

Lavrov: “ Wagner continuerà le sue operazioni in Mali e in Repubblica Centrafricana”

Il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, dopo che la Cnn “ha detto che l’intelligence americana sapeva dell’imminente ribellione da diversi giorni, ma ha deciso di non dirlo a nessuno” ha detto che i servizi segreti americani “apparentemente speravano che l’ammutinamento del 24 giugno in Russia avesse successo”. Il gruppo Wagner, ha aggiunto il capo della diplomazia russa, “continuerà le sue operazioni in Mali e in Repubblica Centrafricana”.

