“Sono complessivamente 84.178 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte finora in Italia, 80.644 delle quali alla frontiera e 3.534 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia”. È quanto rende noto il Viminale in un aggiornamento riguardante l’emergenza profughi dell’Ucraina.

Profughi Ucraina, 43.434 sono donne, 8.761 uomini e 31.983 minori

Nel dettaglio, secondo i dati riferiti dal ministero dell’Interno, degli oltre 80mila profughi arrivati finora dall’Ucraina, 43.434 sono donne, 8.761 uomini e 31.983 minori. Le città di destinazione dichiarate all’ingresso in Italia continuano a essere Milano, Roma, Napoli e Bologna. Rispetto a ieri, l’incremento è di 1.078 ingressi nel territorio nazionale.

Intanto la Croce Rossa Italiana sta portando a termine una nuova missione umanitaria a Leopoli, dopo quella compiuta nei giorni scorsi (leggi l’articolo). La missione prevede l’evacuazione verso l’Italia di profughi particolarmente fragili.

“La loro unica speranza – ha fatto sapere la Croce Rossa – è smettere di ‘sentire i rumori della guerra che fanno paura e girare la testa’. Siamo a Leopoli per portare al sicuro circa 80 persone con gravi fragilità mentali, già evacuate due settimane fa da un centro di cure a Bakhmut, nella regione del Donetsk, una delle zone più colpite dai bombardamenti. Li porteremo in Italia dove, grazie alla collaborazione con il Dipartimento Protezione Civile, troveranno ospitalità e cure”.