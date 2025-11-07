Promesse per i babbei

La Meloni non prometteva “legge e ordine”? E allora come mai da tre anni aumentano tutti i reati? Un’altra balla.

Marina Campesi

via email

Gentile lettrice, non penserà che Meloni parlasse seriamente. Le promesse erano per i babbei. Infatti oggi arrestare un ladruncolo è impossibile. Il mese scorso, grazie alla trovata di Nordio (impone ai pm di preavvisare le persone dell’arresto con lettera raccomandata), 22 borseggiatrici per evitare la galera sono fuggite da Venezia. Presumo che ora “lavoreranno” a Roma, Firenze… Ma fosse solo questo. In tre anni Meloni ci ha portati alla crescita zero. Ha disdetto l’accordo per la Via della seta, tagliandoci fuori dagli investimenti cinesi. Il debito pubblico è a livelli mai visti e la tassazione anche. E soprattutto in tre anni il potere d’acquisto di lavoratori e pensionati è sceso di oltre l’8%, un record mondiale. Però, via, l’importante è che Meloni stia bene. È una ragazza fortunata: un anno fa ha acquistato una villona a Roma, 433 metri quadrati più parco e piscina (La Notizia del 4 novembre) al prezzo di una casetta a Trento, cioè 2.700 euro al metro quadro (nel 2024 a Roma EUR il prezzo medio era 3.848) con risparmio di quasi mezzo milione. Inoltre il venditore-benefattore le ha pagato di tasca sua 300.000 euro per la ristrutturazione. Sa, io ho cambiato casa spesso nella mia vita e ho sempre pagato tutto through my nose come dicono gli inglesi, cioè estraendo dolorosamente i soldi dal naso. Non ho mai trovato chi pagasse per me o mi comprasse una casa con vista Colosseo “a mia insaputa”, come accadde a un ex ministro. Lei, signora, è stata più fortunata di me?