Prove di avvicinamento tra Conte e Schlein, ritorna il campo progressista?

Non saranno insieme su un palco, ma intanto ci sarà un primo tentativo di avvicinamento tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Il presidente del Movimento 5 Stelle e la segretaria del Pd provano a cercare un’intesa, a far tornare le loro posizioni vicine. La manifestazione pentastellata del 17 giugno, con la presenza in piazza anche della segretaria dem, è stato un primo segnale. A cui oggi farà seguito un altro avvicinamento.

Sarà la prima iniziativa elettorale comune tra i due. Per le elezioni amministrative, Conte e Schlein non si erano mai incrociati, neanche dove sostenevano un candidato in comune. Stavolta, invece, le cose andranno diversamente: i due leader saranno entrambi a Campobasso a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Molise, l’esponente 5 Stelle Roberto Gravina. Sostenuto da entrambi i partiti. Non ci sarà un palco condiviso, come detto, ma probabilmente un incontro privato tra i due o un’iniziativa diversa ancora da definire.

Conte e Schlein più vicini, si ritorna verso il campo progressista?

Le opposizioni si stanno unendo anche in Parlamento, con Conte e Schlein che stanno cercando di approfittare di un momento complicato per la maggioranza – come dimostrano i voti di ieri sul dl Lavoro e la battuta d’arresto sul Mes dopo il parere del ministero dell’Economia – per andare all’attacco.

Su alcuni temi le prove di convergenza si fanno già da tempo. Sicuramente sulla sanità, con entrambi i partiti che aderiscono alla manifestazione della Cgil del 24 giugno. E poi c’è il salario minimo, su cui i 5 Stelle chiedono sostegno al Pd per una battaglia comune. Negli ultimi giorni Schlein ha aperto al confronto con tutte le forze disponibili a contrastare il governo Meloni.

Se da Azione sembra più facile che arrivi il sostegno su alcune singole proposte, come il salario minimo, tra Pd e 5 Stelle invece la convergenza potrebbe essere maggiore. Quantomeno su più temi. Oltre che sui candidati, come nel caso del Molise.