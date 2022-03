Putin è in Italia? Il mistero dello yacht russo a Marina di Carrara

Vladimir Putin potrebbe essere in Italia? A sospettarlo è il New York Times, che si interroga sull’arrivo di uno yacht russo nel porto di Marina di Carrara. Si tratta dello Scheherazade, uno degli yacht più grandi al mondo, di proprietà degli oligarchi russi ma non è ancora stato individuato chi.

Putin è in Italia?

La Polizia italiana starebbe effettuando degli accertamenti e, secondo quanto riporta Il Tirreno, la Guardia di Finanza avrebbe un’inchiesta.