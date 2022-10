Putin prepara un test nucleare ai confini dell’Ucraina

Secondo il Times di Londra, che cita un’informativa inviata dalla Nato agli Stati membri, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto a dimostrare la sua volontà di usare armi di distruzione di massa con un test nucleare ai confini dell’Ucraina.

President Putin is set to demonstrate his willingness to use weapons of mass destruction with a nuclear test on Ukraine’s borders, Nato is believed to have warned its members

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) October 4, 2022