Quando e come sono morti i passeggeri del Titan

Una “catastrofica implosione” ha causato la morte dei cinque passeggeri a bordo del Titan, il sommergibile utilizzato per andare a vedere da vicino il relitto del Titanic. I resti del Titan sono stati ritrovati nell’oceano, a quasi 4mila metri di profondità. Dopo giorni di ricerca, con le speranze di ritrovare vivi i passeggeri quasi del tutto finite, la Guarda costiera statunitense ha dato la notizia tanto temuta: il sommergibile è imploso e i suoi rottami sono stati trovati accanto ai resti del Titanic.

La Guardia costiera statunitense ha annunciato nella serata del 22 giugno la morte dell’equipaggio e dei turisti a bordo. Le speranze di ritrovarli vivi, comunque, erano ormai pochissime considerando che l’ossigeno sarebbe finito, se non si fosse trattato di un’implosione. Per i soccorsi era stato usato un robot che ha setacciato i fondali e ha trovato poi il telaio di atterraggio del batiscafo e la sua parte posteriore, vicino alla prua del Titanic. Ma come e quando sono morte le persone a bordo?

Come sono morti i passeggeri del sommergibile

Il Titan è imploso per una “catastrofica perdita di pressione”, causata quindi da un cedimento strutturale a causa della pressione. E forse anche – come si era pensato in un primo momento – di un malfunzionamento o cedimento strutturale. Non a caso sotto accusa è finita anche la struttura del sommergibile, che peraltro potrebbe essere stata indebolita a causa delle ripetute immersioni, non reggendo così tanti viaggi.

Quando sono morte le persone a bordo del Titan

Per i passeggeri a bordo del Titan la morte è stata istantanea. Non ci sono certezze assolute su quando sia avvenuta l’implosione, ma è altamente probabile che sia successo domenica 18 giugno, poco dopo l’inizio della spedizione. Difatti si ipotizza che l’implosione sia avvenuta proprio quando si sono interrotte le comunicazioni con il sommergibile, poco dopo l’inizio dell’immersione.

Inoltre la Marina Usa aveva registrato, proprio in quelle ore, un’implosione tramite il sistema di rilevamento acustico top secret. Già dal primo momento, quindi, era stata ritenuta probabile l’implosione, anche se non vi erano conferme. Il Titan sarebbe quindi imploso durante la discesa verso il Titanic. La pressione, infatti, aumenta scendendo in profondità, quindi è probabile che il sommergibile sia imploso durante la discesa iniziale. Alla profondità a cui si trova il Titanic la pressione è 390 volte superiore a quella in superficie.