Quanti soldati ha la Russia, quanti l’Ucraina, quanti la Nato e quanti l’Italia?

Quanti soldati ha la Russia, l’Ucraina, la Nato e l’Italia: con lo scoppia della guerra, si fanno anche i conti delle forze a disposizione per capire da che parte può andare il conflitto.

Quanti soldati ha la Russia

La Russia negli ultimi anni ha rafforzato e migliorato la propria forza militare, investendo molto nelle nuove armi nucleari come i missili ipersonici. Inoltre, oltre all’aggiornamento del proprio arsenale, Putin ha investito anche nelle forze militari. Attualmente la Russia è seconda solo agli Stati Uniti e davanti alla Cina come super potenza militare.

Al 2020 i russi contano circa 900.000 effettivi, che giungono a circa 2.000.000 se inclusivi dei riservisti.

Quanti soldati ha l’Ucraina

L’Ucraina con l’invasione della Russia e lo scoppio della guerra ha già dichiarato legge marziale. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Cari cittadini ucraini, oggi il presidente Putin ha dato avvio a un’operazione militare speciale nel nostro Paese. La Russia ha compiuto attacchi contro le nostre infrastrutture militari”.

Le forze terrestri dell’Ucraina sono state costituite come parte delle forze armate dell’Ucraina sulla base del decreto del Presidente dell’Ucraina nel 1996. Il personale arruolato al 2016 risulta di 169.000.

Le forze terrestri ucraine sono costituite da 832 unità di carri armati

La forza aerea ucraina è costituita da circa 300 unità

A partire dal 2013, la Marina militare delle forze armate ucraine era di 14.700, composta da 22 navi da guerra e barche, 11 aerei ed elicotteri antiaerei, 40 carri armati, 199 veicoli da combattimento corazzati e 54 sistemi di artiglieria con un calibro di oltre 100 millimetri.

Quanti soldati ha la Nato

I paesi della NATO si stanno concentrando sulla difesa dei propri membri, con la messa in stato di allerta delle 40.000 truppe delle sue forze di reazione rapida (20.000 delle quali attivabili in cinque giorni, le restanti in un mese). Si punta in particolare a proteggere Polonia e Repubbliche baltiche: quattro dei 14 paesi entrati nell’alleanza dopo il 1997, per i quali Mosca chiedeva invece lo sgombero di tutte le truppe e mezzi NATO.

Quanti soldati ha l’Italia

Italia, al 2019, disponeva di un personale militare pari a circa 178.400 unità. Nel dettaglio: