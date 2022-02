Nella notte, il presidente Vladimir Putin ha autorizzato le truppe russe a procedere all’attacco dell’Ucraina. In questo modo, si profila l’inizio di quella che potrebbe presto trasformarsi nella terza guerra mondiale. In una simile circostanza, quali sarebbero gli schieramenti in cui si ripartirebbe il mondo e da che parte starebbe l’Italia?

Putin autorizza l’invasione dell’Ucraina nella notte: inizia la terza guerra mondiale?

Nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio, il presidente Vladimir Putin ha autorizzato le truppe russe a invadere l’Ucraina. La cosiddetta “operazione militare speciale” avviata da Putin si è rapidamente tradotta in un susseguirsi di esplosioni in svariate aree dell’Ucraina, che stanno facendo registrare le prime vittime in quella che potrebbe passare alla storia come la terza guerra mondiale.

L’inizio delle operazioni militari nel Paese sta spingendo milioni di cittadini ucraini a tentare la fuga e sta causando il crollo del mercato azionario, con la Borsa di Mosca in perdita di circa il 50%.

L’inasprirsi dello scenario europeo e quello che ormai pare essere un clamoroso fallimento della diplomazia impongono all’UE, agli Stati Uniti e alla Nato di interrogarsi rispetto ai contingenti da inviare al confine sud-est dell’Europa per contrastare l’azione militare russa.

Nel caso in cui la terza guerra mondiale diventasse una certezza, chi scenderebbe in campo e quali sarebbero gli schieramenti?

Terza guerra mondiale: quali sarebbero gli schieramenti e da che parte starebbe l’Italia

In caso di terza guerra mondiale, i Paesi che compongono la Nato saranno costretti a scendere in campo al fianco degli Stati Uniti per contrastare l’avanzata della Russia in Ucraina. Tra i Paesi della Nato che si schiereranno con gli Stati Uniti figura anche l’Italia che, dopo l’approvazione del Parlamento rilasciata come proforma, invierebbe le sue truppe nel sud-est dell’Europa.

In relazione al Patto Atlantico siglato al termine della Seconda Guerra Mondiale nel 1949, gli Stati che hanno firmato il documento sono in totale 30. Di questi, 22 fanno parte dell’Unione Europea e si schiererebbero al fianco degli Stati Uniti d’America. Nello specifico, i Paesi che hanno firmato il Patto Atlantico nel 1949 sono:

Italia;

Belgio;

Canada;

Danimarca;

Francia;

Islanda;

Lussemburgo;

Norvegia;

Olanda;

Portogallo;

Regno Unito;

Stati Uniti;

Grecia e Turchia;

Germania;

Spagna;

Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca;

Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia;

Albania e Croazia;

Montenegro;

Macedonia del Nord.

Com’è possibile notare, l’Ucraina non ha aderito alla Nato ma ha fatto richiesta per cominciare a farne parte. Proprio su questo pretesto si basa tutta l’azione militare di Putin contro il Paese.

Guerra in Ucraina, gli alleati della Russia

Per quanto riguarda la Russia, in caso di terza guerra mondiale, anche Putin potrà contare su alcuni alleati come: